Paul McCartney walczy o Grammy - ale nie w kategoriach rockowych! Zaskakujące, na jakie nominacje liczy

Jesienna aura od zawsze kojarzy się miłośnikom i miłośniczkom dźwięków z prawdziwym wysypem muzycznych nowości. To równocześnie idealny czas na snucie podsumowań i ocenę wszystkiego, co wydarzyło się na światowej scenie przez ostatnie kilkanaście miesięcy.

W tym samym czasie do intensywnej pracy przystępuje Narodowa Akademia Sztuk i Nauk Nagraniowych. To właśnie ta instytucja ma ostateczny głos w kwestii przydzielania nominacji, a ostatecznie także wręczania prestiżowych statuetek Grammy dla najlepszych artystów.

Obecnie jesteśmy świadkami pierwszej tury akademijnego głosowania. Uprawnieni członkowie wskazują swoich absolutnych faworytów, co bezpośrednio kształtuje ostateczną listę oficjalnie nominowanych twórców. Ten kluczowy etap potrwa do 22 października, a sami wykonawcy aktywnie zabiegają o względy decydentów, promując własne piosenki oraz krążki pod szyldem kampanii "For Your Grammy Consideration".

Paul McCartney wskazał swój ulubiony utwór The Beatles. Jest zaskoczenie!

Paul McCartney chce popowych nagród Grammy

Tego typu marketingowe zabiegi sprawiają, że do opinii publicznej wypływają szczegóły dotyczące zgłaszanych materiałów i wybranych przez artystów kategorii. Niekiedy dzięki temu na jaw wychodzą niezwykle fascynujące i niespodziewane fakty branżowe.

Sporą garść intrygujących informacji dostarczył fanom tym razem sam Paul McCartney. Legendarny artysta wypuścił na rynek w bieżącym roku niezwykle ciepło oceniany krążek zatytułowany "The Boys of Dungeon Lane". Zespół brytyjskiego wokalisty naturalnie postanowił stanąć w szranki o nominacje do najważniejszych wyróżnień w przemyśle muzycznym.

Były członek legendarnej formacji The Beatles uchodzi za jedną z najważniejszych postaci w dziejach rocka i to z mocnymi brzmieniami jest najczęściej utożsamiany. Jak się jednak okazuje, najnowsze dzieło "The Boys of Dungeon Lane" ma powalczyć o prestiżowe laury głównie w zestawieniach popowych oraz tych ogólnych, uchodzących za najważniejsze!

Z informacji przekazanych przez serwis "Gold Derby" dowiadujemy się, że najnowszy projekt McCartneya aplikuje o miano 'Album of the Year', 'Traditional Pop Vocal Album', 'Engineered Album Non-Classical' oraz 'Best Album Cover'. Z kolei utwór "Days We Left Behind" stara się o wyróżnienie jako 'Record of the Year', 'Song of the Year' i 'Traditional Pop Vocal Performance'. Kompozycja "Down South" została przypisana do 'Americana Performance' oraz 'American Roots Song'. Muzyk liczy na laury rockowe ('Rock Performance' i 'Rock Song') wyłącznie w przypadku kawałka "As You Lie There". Dodatkowo o statuetkę w kategorii 'Najlepszy film muzyczny' zawnioskował dokument "Man on the Run".

Oficjalną listę wszystkich artystów nominowanych do nagród Grammy 2027 poznamy już 16 listopada tego roku.

Poniżej przedstawiamy osiem najwspanialszych kompozycji, które Paul McCartney stworzył w czasach swojej kariery w grupie The Beatles.