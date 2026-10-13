Mystic Festival 2027 z nowym ogłoszeniem! Drugi headliner to giganci europejskiego metalu!

Jesień za oknem w pełni, nie da się jednak ukryć, że w świecie polskich festiwali naprawdę dużo się dzieje! Już w sierpniu ogłaszać zaczął się Open'er Festival, który udowadnia, że nie ma zamiaru zwalniać tempa. Pierwsze, wyczekiwane wieści nadeszły już także z obozu Orange Warsaw Festival oraz oczywiście Pol'and'Rocka, na którym wystąpi, co już oficjalnie potwierdzono, amerykańska formacja Halestorm.

Tempa nie zwalniają także organizatorzy Mystic Festivalu. Już pod koniec września ogłoszony został pierwszy headliner, którym została, ku zaskoczeniu wielu i wiele, powracające na światowe sceny grupa Faith No More. Już tydzień później ogłoszono kolejne nazwy, które zagrają na przyszłorocznej edycji festiwalu - a kilka dni później przyszedł czas na kolejnego, drugiego już headlinera!

Speed Metal | Człowiek z metalu Eska ROCK

Helloween drugim headlinerem Mystic Festival 2027!

Jak ogłoszono we wtorek 13 października, w przyszłym roku na scenie głównej Mystic Festivalu w roli headlinera pojawi się formacja Helloween! Grupa zawita na wydarzenie, aby zaprezentować swoje najbardziej klasyczne utwory w oszałamiającej, współczesnej oprawie. Jak zapowiadają organizatorzy: "40 Years Anniversary show zapamiętacie na kolejne cztery dekady"!

Mystic Festival 2027 - DATA, MIEJSCE, BILETY

Mystic Festival 2027 odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2027, a więc nieco później, niż miało to miejsce w ostatnich latach. Wydarzenie zawita wtedy, zgodnie z pogłoskami, na błonia Polsat Plus Arena Gdańsk w Letnicy! Dostępne są już bilety na przyszłoroczną edycję wydarzenia. Ich ceny prezentują się następująco:

Karnet 3-dniowy VIP - 1 454.96 zł (1 399 zł + 55.96 zł opłaty serwisowe)

Rodzinny 1 454.96 zł (1 399 zł + 55.96 zł opłaty serwisowe)

OZN z opiekunem - 2 182.44 zł

Karnet 3-dniowy - 914.16 zł (879 zł + 35.16 zł opłaty serwisowe)

Rodzinny -914.16 zł (879 zł + 35.16 zł opłaty serwisowe)

OZN z opiekunem - 1 371.24 zł (1 318.50 zł + 52.74 zł opłaty serwisowe)

Zobacz zdjęcia z tegorocznego Mystic Festivalu: