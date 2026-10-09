Myslovitz szykuje koncerty na 35-lecie! Wspominają początki: "chory sen wariata"

Redakcja Eska ROCK
2026-10-09 22:38

Na początku swojej drogi uznaliby to za "chory sen wariata", a jednak to prawda! Zespół Myslovitz ogłosił, że w 2027 roku uczci 35-lecie działalności wielką, jubileuszową trasą koncertową "my35ovitz". Muzycy zagrają w kilkunastu największych miastach Polski, a podczas koncertów fani usłyszą nie tylko najważniejsze utwory, ale i zupełnie nową muzykę.

Pięciu członków zespołu Myslovitz na jasnym tle. O jubileuszowej trasie koncertowej przeczytasz na EskaRock.
Autor: Rock House/ Materiały prasowe

Myslovitz świętuje 35-lecie. "Uznalibyśmy to za chory sen wariata"

To będzie wielkie święto dla fanów jednego z najważniejszych polskich zespołów. Grupa Myslovitz ogłosiła, że w 2027 roku wyruszy w jubileuszową trasę koncertową my35ovitz, by uczcić 35 lat swojej działalności na scenie muzycznej. Muzycy nie kryją emocji, wspominając początki swojej niezwykłej drogi. Jak sami przyznają, początkowo nie spodziewali się, że ich kariera potoczy się w ten sposób. "Gdyby na początku drogi ktoś nam przepowiedział, że wydarzy się to wszystko, czego doświadczyliśmy, uznalibyśmy to za chory sen wariata. A jednak. W każdym z nas jest wariat. I się wydarzyło" – mówią artyści.

Najważniejsze utwory i nowa muzyka

Przez te wszystkie lata zespół konsekwentnie podążał własną ścieżką, tworząc szczere i pełne emocji piosenki, które trafiały do serc coraz większej publiczności. Mimo że los nie zawsze był dla nich łaskawy, nigdy się nie poddali i, jak podkreślają, patrzyli wyłącznie przed siebie. Teraz zapraszają swoich fanów na wspólne świętowanie podczas trasy my35ovitz. Uczestnicy koncertów usłyszą nie tylko najważniejsze utwory z całego dorobku zespołu, ale także będą mieli okazję poznać zupełnie nową muzykę.

Myslovitz - wywaid | Eska Rock

Myslovitz zagra w kilkunastu miastach

Jubileuszowa trasa obejmie kilkanaście największych miast w całej Polsce. Zespół zaplanował koncerty w prestiżowych salach koncertowych i filharmoniach, co zapowiada wyjątkową atmosferę tych wydarzeń. Tournée rozpocznie się na początku lutego i potrwa aż do końca kwietnia 2027 roku. Oto pełna lista koncertów w ramach trasy my35ovitz:

  • 05.02 – POZNAŃ, Sala Ziemi
  • 06.02 – WROCŁAW, NFM
  • 22.02 – BIAŁYSTOK, OiFP
  • 27.02 – CZĘSTOCHOWA, Filharmonia
  • 05.03 – TORUŃ, CKK Jordanki
  • 06.03 – ŁÓDŹ, Wytwórnia
  • 12.03 – GOMUNICE, Bogart
  • 13.03 – LUBLIN, CSK
  • 14.03 – KIELCE, KCK
  • 20.03 – RZESZÓW, ZEN.COM Expo
  • 02.04 – GDAŃSK, B90
  • 04.04 – GRODZISK MAZOWIECKI, Hala
  • 10.04 – SZCZECIN, Filharmonia
  • 24.04 – ZABRZE, DMiT

Bilety na koncerty Myslovitz

Fani, którzy chcą wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, powinni przygotować się na start sprzedaży biletów. Wejściówki na wszystkie koncerty z trasy my35ovitz trafią do sprzedaży już 12 października o godz. 12:00.

Myslovitz - Miłość w czasach popkultury
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