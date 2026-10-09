Myslovitz szykuje koncerty na 35-lecie! Wspominają początki: "chory sen wariata"

Myslovitz świętuje 35-lecie. "Uznalibyśmy to za chory sen wariata"

To będzie wielkie święto dla fanów jednego z najważniejszych polskich zespołów. Grupa Myslovitz ogłosiła, że w 2027 roku wyruszy w jubileuszową trasę koncertową my35ovitz, by uczcić 35 lat swojej działalności na scenie muzycznej. Muzycy nie kryją emocji, wspominając początki swojej niezwykłej drogi. Jak sami przyznają, początkowo nie spodziewali się, że ich kariera potoczy się w ten sposób. "Gdyby na początku drogi ktoś nam przepowiedział, że wydarzy się to wszystko, czego doświadczyliśmy, uznalibyśmy to za chory sen wariata. A jednak. W każdym z nas jest wariat. I się wydarzyło" – mówią artyści.

Najważniejsze utwory i nowa muzyka

Przez te wszystkie lata zespół konsekwentnie podążał własną ścieżką, tworząc szczere i pełne emocji piosenki, które trafiały do serc coraz większej publiczności. Mimo że los nie zawsze był dla nich łaskawy, nigdy się nie poddali i, jak podkreślają, patrzyli wyłącznie przed siebie. Teraz zapraszają swoich fanów na wspólne świętowanie podczas trasy my35ovitz. Uczestnicy koncertów usłyszą nie tylko najważniejsze utwory z całego dorobku zespołu, ale także będą mieli okazję poznać zupełnie nową muzykę.

Myslovitz - wywaid | Eska Rock

Myslovitz zagra w kilkunastu miastach

Jubileuszowa trasa obejmie kilkanaście największych miast w całej Polsce. Zespół zaplanował koncerty w prestiżowych salach koncertowych i filharmoniach, co zapowiada wyjątkową atmosferę tych wydarzeń. Tournée rozpocznie się na początku lutego i potrwa aż do końca kwietnia 2027 roku. Oto pełna lista koncertów w ramach trasy my35ovitz:

05.02 – POZNAŃ , Sala Ziemi

, Sala Ziemi 06.02 – WROCŁAW , NFM

, NFM 22.02 – BIAŁYSTOK , OiFP

, OiFP 27.02 – CZĘSTOCHOWA , Filharmonia

, Filharmonia 05.03 – TORUŃ , CKK Jordanki

, CKK Jordanki 06.03 – ŁÓDŹ , Wytwórnia

, Wytwórnia 12.03 – GOMUNICE , Bogart

, Bogart 13.03 – LUBLIN , CSK

, CSK 14.03 – KIELCE , KCK

, KCK 20.03 – RZESZÓW , ZEN.COM Expo

, ZEN.COM Expo 02.04 – GDAŃSK , B90

, B90 04.04 – GRODZISK MAZOWIECKI , Hala

, Hala 10.04 – SZCZECIN , Filharmonia

, Filharmonia 24.04 – ZABRZE, DMiT

Bilety na koncerty Myslovitz

Fani, którzy chcą wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, powinni przygotować się na start sprzedaży biletów. Wejściówki na wszystkie koncerty z trasy my35ovitz trafią do sprzedaży już 12 października o godz. 12:00.