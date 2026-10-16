Metro wreszcie wydaje debiutancką płytę. To ich osobisty pamiętnik z ostatnich dwóch lat.

Metro debiutuje z osobistym albumem. "Pamiętnik z naszych dwóch ostatnich lat"

To chwila, na którą fani warszawskiej grupy Metro czekali od dawna. Ich debiutancki album „365 widoków na przyszłość” właśnie trafił na wszystkie platformy streamingowe, a także na płyty CD. To zwieńczenie ostatnich kilkunastu miesięcy, w czasie których kariera zespołu gwałtownie przyspieszyła, a ich alternatywne, ale przebojowe utwory zdobywały coraz szersze grono słuchaczy.

Jak przyznaje wokalista, gitarzysta i autor tekstów Aleksander Zajdel, materiał ten jest dla muzyków niezwykle osobisty. To zapis emocji i doświadczeń, które zbierali w sobie od dawna. "Debiutujmy materiałem, który nosiliśmy w sercach od kiedy pamiętamy. Ten album to w dużej mierze pamiętnik z naszych dwóch ostatnich lat" – wyjaśnia artysta.

Nowe piosenki i znane hity na jednej płycie

Na krążku „365 widoków na przyszłość” znalazło się dwanaście piosenek. Wśród nich są dobrze znane z anten rozgłośni radiowych single, takie jak „Nic Nie płonie”, „TakTakTak”, „Niepamięć” czy „Spacer po szkle”. Zespół podkreśla, że tytuł płyty symbolizuje zmienność, ale i nadzieję, bo sami patrzą w przyszłość z optymizmem.

Nad ostatecznym brzmieniem albumu, który łączy młodzieńczą brawurę z dojrzałością, czuwał producent Aleksander Kaczmarek. Premierze płyty towarzyszy dodatkowa niespodzianka – singiel i teledysk do tytułowego utworu, za którego reżyserię odpowiada Bartosz Błędowski.

Specjalna gratka dla fanów winyli

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów Metro. Już 13 listopada album ukaże się w wersji winylowej. Na dwupłytowym wydaniu (2 LP) znajdą się dwa dodatkowe utwory, które dla zespołu okazały się przełomowe – piosenki „Na balkonie” i „Hej, Aloszka”.

Metro rusza w trasę koncertową

Zespół nie zamierza zwalniać tempa i już wkrótce zaprezentuje nowy materiał na żywo. Piosenki z debiutanckiej płyty będzie można usłyszeć podczas jesienno-zimowej trasy koncertowej, która obejmie kilkanaście polskich miast.

Oto gdzie i kiedy zagra zespół Metro:

16.10 | GDAŃSK, Drizzly Grizzly

23.10 | WARSZAWA, Hydrozagadka

07.11 | KATOWICE, Razjefiber

08.11 | SKARŻYSKO-KAMIENNA, Semafor

12.11 | GORZÓW WIELKOPOLSKI, MagnetOffOn

13.11 | LESZNO, Zakład

14.11 | LEGNICA, Spiżarnia

15.11 | ŁÓDŹ, Wytwórnia

20.11 | ELBLĄG, Mjazzga

26.11 | SZCZECIN, Nowa Dekadencja

27.11 | OPOLE, Wyjście Awaryjne

28.11 | GOMUNICE, Bogart

03.12 | WROCŁAW, Stary Klasztor

11.12 | PŁOCK, Rock69

12.12 | OLSZTYN, Baza