Męskie Granie Orkiestra 2026 w kultowym kawałku O.N.A. Nadchodzi płyta!

Zalia i Igor Herbut w przeboju „Kiedy powiem sobie dość”

Popularny utwór „Kiedy powiem sobie dość” oryginalnie wykonywany przez formację O.N.A. zyskał zupełnie niespodziewane oblicze. Wszystko to stało się możliwe dzięki inicjatywie Męskie Granie Orkiestra 2026, która regularnie dostarcza słuchaczom unikalnych artystycznych fuzji. W nowej aranżacji znanego przeboju swoje siły połączyli Zalia oraz Igor Herbut, pokazując niezwykłą moc tego muzycznego zderzenia.

Połączenie tych dwóch artystów to fascynujący dialog zupełnie innych artystycznych wrażliwości. Odświeżając ten rockowy szlagier, wykonawcy wzbogacili go o nowoczesny sznyt i dynamikę, co z pewnością przyciągnie uwagę młodszej publiczności. Zgodnie z zapowiedziami, najnowsza interpretacja łączy dawną potęgę oryginału z unikalnym sznytem wokalistów, co zaowocowało bardzo wyrazistą kompozycją.

Top of the Top Sopot Festival 2026 - Zalia

Męskie Granie 2026: muzyczne fuzje na trasie

Odświeżona aranżacja „Kiedy powiem sobie dość” to jedno z dzieł, które powstały w ramach 17. odsłony trasy koncertowej Męskie Granie. Inicjatywa ta od wielu lat stanowi istotny element letniego sezonu muzycznego w naszym kraju, zyskując rozgłos dzięki zaskakującym zestawieniom artystycznym.

Tegoroczna seria występów zawitała do siedmiu różnych miejscowości, gdzie zorganizowano w sumie 14 spektakularnych widowisk. Na każdym z koncertów bawiły się tłumy miłośników polskiej muzyki, co tylko dowodzi niesłabnącego zainteresowania międzypokoleniowymi projektami artystycznymi.

Premiera albumu Męskie Granie 2026 zbliża się wielkimi krokami

Dla tych, którzy pragną zatrzymać koncertową energię na dłużej, przygotowano specjalną niespodziankę. Kompozycja wykonywana przez Zalię i Igora Herbuta to zwiastun płyty „Męskie Granie 2026”, za której wydanie odpowiada wytwórnia Mystic Production. Najnowszy singiel można już znaleźć na wszystkich popularnych platformach streamingowych.

Wydawnictwo będzie składać się z dwóch nośników i trafi do oficjalnej sprzedaży dokładnie 27 listopada, w formatach CD oraz LP. Płyta zawierać będzie wyselekcjonowane nagrania z trasy koncertowej, wykonywane przez główną Orkiestrę Męskiego Grania oraz zaproszonych do współpracy gości. Chętni mogą już teraz zamawiać album w ramach uruchomionej przedsprzedaży.