Travis Barker z blink-182 przeszedł operację! Perkusista miał problem z ręką - co dalej z grą na bębnach?

Travis Barker to postać doskonale znana fanom rockowych brzmień. Międzynarodową sławę przyniósł mu zespół blink-182, w którym nieprzerwanie pełni rolę perkusisty.

Artysta od dłuższego czasu regularnie trafia na łamy prasy plotkarskiej, głównie ze względu na swoje relacje uczuciowe. W 2020 roku zaczęto spekulować o jego bliskiej znajomości z wieloletnią znajomą, Kourtney Kardashian. Rok później zakochani ogłosili zaręczyny, by w 2022 roku wziąć ślub, który najpierw odbył się w Las Vegas, a potem podczas hucznej ceremonii we Włoszech. Po wielu trudach para doczekała się wspólnego dziecka. Ich syn przyszedł na świat w listopadzie 2023 roku.

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Małżonkowie chętnie pokazują w sieci odważne i intymne kadry, chwaląc się swoją doskonałą relacją.

Tym razem jednak zdjęcie udostępnione przez Barkera 7 października na Instagramie zaniepokoiło internautów. Kadr jednoznacznie wskazywał, że muzyk przebywa w placówce medycznej, a u jego boku czuwała troskliwa żona. Zastanawiano się, co dokładnie stało się perkusiście.

Travis Barker przeszedł operację

Z informacji zamieszczonych przez samego artystę wynika, że 6 października musiał poddać się interwencji chirurgicznej. Od blisko miesiąca skarżył się na drętwienie ramienia i dłoni, co zaczęło się po jednym z występów. Diagnoza wykazała uszkodzenie nerwu łokciowego, dlatego lekarze uznali zabieg za konieczny. Barker przyznał, że wolał działać od razu, by uniknąć poważniejszych komplikacji. Obecnie czeka go kilkutygodniowa rekonwalescencja, ale już planuje powrót na scenę.

Pod zdjęciem, na którym można dostrzec Kourtney z szerokim uśmiechem, perkusista zażartował: „Nie wiem, dlaczego moja żona wygląda na taką zadowoloną z tego faktu”.