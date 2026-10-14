Legenda Rainbow łączy siły z polskimi muzykami. Doogie White’s White Noise ponownie rusza na podbój polskich scen!

Legenda Rainbow wraca do Polski

Fani klasycznego hard rocka mogą zacierać ręce. Po udanej wrześniowej trasie Doogie White ponownie odwiedzi Polskę. Jego koncerty spotkały się ze znakomitym przyjęciem, co udowodniło, że miłośników mocnych gitarowych brzmień w naszym kraju nie brakuje.

Legendarny szkocki wokalista, znany ze współpracy z takimi formacjami jak Rainbow, Yngwie Malmsteen czy Michael Schenker Group, wraz ze swoim zespołem Doogie White’s White Noise zagra w naszym kraju już w listopadzie 2026 roku.

Najważniejsze światowe zespoły nu metalowe. Oto ranking grup, które odmieniły oblicze współczesnego rocka i metalu

Wyjątkowa trasa z okazji jubileuszu

Nadchodzące koncerty mają wyjątkowy charakter. Trasa odbywa się pod hasłem „30 Years of Stranger in Us All” i jest celebracją jubileuszu kultowego albumu grupy Rainbow, który został nagrany w 1995 roku. To właśnie Doogie White został wówczas wybrany na wokalistę przez samego Ritchiego Blackmore’a, a jego charakterystyczny głos na stałe zapisał się w historii jednej z najważniejszych formacji hardrockowych.

Podczas listopadowych występów publiczność będzie miała okazję usłyszeć materiał z płyty „Stranger in Us All” w całości. W repertuarze nie zabraknie też innych rockowych klasyków związanych z bogatą karierą artysty.

Doogie White i polscy muzycy na jednej scenie

Na scenie wokaliście towarzyszyć będą doświadczeni muzycy z polskiej sceny rockowej. W składzie Doogie White’s White Noise znaleźli się gitarzysta Bartosz „Bratek” Wójcik, basista Karol Wójcik oraz perkusista Krzysztof Żurek.

Bartosz „Bratek” Wójcik to jeden z czołowych polskich gitarzystów, znany również z zespołu Perfect Gold. Co ciekawe, polscy muzycy mają na koncie współpracę z byłymi wokalistami Iron Maiden – Blazem Bayleyem oraz Paulem Di’Anno, z którym wystąpili podczas jego ostatniego koncertu.

Fani mogą liczyć na potężną dawkę energii

Wrześniowe występy pokazały, że między Doogiem White’em a polską publicznością istnieje wyjątkowa chemia. Fani mogą więc liczyć na potężne gitarowe riffy i prawdziwą hardrockową energię.

Listopadowa trasa będzie kolejną okazją, by na żywo poczuć moc głosu legendy Rainbow i zobaczyć, jak brzmi w połączeniu z talentem polskich instrumentalistów.

BILETY!