Instagram natrętnie sugerował użytkownikom utwór Creed? Platforma przeprasza

Creed to zespół, który fani i fanki ciężkich brzmień przełomu lat 90. i 2000. bardzo dobrze znają. Formacja powstała na Florydzie w 1994 roku, a jej skład nieprzerwanie tworzą Scott Stapp, Mark Tremonti, Scott Phillips oraz Brian Marshall. Zadebiutowała ona w 1997 roku albumem My Own Prison, jednak to kolejny okazał się być przełomem.

To właśnie z krążka Human Clay pochodzą cieszące się dziś statusem przebojów kawałki High oraz With Arms Wide Open. Oba po dziś dzień uchodzą za ikoniczne i szczególnie kojarzące się z amerykańską formacją. Nieoczekiwanie w ostatnich dniach ponownie zrobiło się głośno o jednym z tych przebojów...

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Instagram miał wybrzmieć przebojem grupy Creed?!

Mowa o kawałku Higher. W ostatnich dniach na portalu "X" pojawiać się zaczęło sporo wpisów, w których użytkownicy zastanawiali się, dlaczego Instagram niemal każdemu - i praktycznie do każdej zaplanowanej do publikacji treści - sugerował skorzystanie właśnie z hitu Creed. Nie brakowało głosów, wietrzących spisek, że jest to na tyle nachalne, że można by podejrzewać, że amerykańska grupa dosłownie płaci Mecie za takie działania.

Posted on instagram about how instagram always tries to make me add Higher by Creed to my stories and it turns out it’s happening to other people. I feel like I’m uncovering a big conspiracy. Theo algorithms want us to love creed https://t.co/XiPD3rdGDJ— carmeb (@therealcbrad) September 30, 2026

Sprawa zrobiła się na tyle poważna, że wywołała medialną dyskusję. Głos w jej sprawie postanowił zabrać w komu sam rzecznik Mety. Przekazał on w specjalnym oświadczeniu, że cała ta sytuacja był wynikiem... błędu algorytmu, przez co Higher było polecane większej liczbie użytkowników, niż było to zamierzone. Zapewniono przy tym, że nad rozwiązaniem problemu pracuje już zespół inżynierów.

Czy Wam też w ostatnich dniach Instagram proponował wykorzystanie do postów Higher Creed?

Sonda Czy Wam też w ostatnich dniach Instagram proponował wykorzystanie do postów "Higher" Creed? Tak! Na mnie nie padło

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