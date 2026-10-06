Hollywood Undead zagrają w Polsce w 2027 roku! Rusza sprzedaż biletów na wielki koncert

Hollywood Undead zagrają w Polsce! Znamy datę i szczegóły

To wiadomość, na którą czekało wielu fanów mocnych brzmień! Zespół Hollywood Undead ogłosił właśnie europejską trasę koncertową, a na jej mapie nie zabrakło Polski. Amerykańska formacja wystąpi 8 lutego 2027 roku na warszawskim COS Torwar.

Wizyta w naszym kraju będzie częścią większego tournée, które obejmie również Wielką Brytanię. Zapowiada się więc prawdziwa gratka dla miłośników energetycznego grania.

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Mieszanka rocka, rapu i metalu

Hollywood Undead to grupa, której nie da się łatwo zaszufladkować. Zespół od lat słynie z charakterystycznego stylu, w którym odważnie łączy rock, rap, metal i elektronikę. Ich brzmienie jest pełne energii i mocno osadzone w alternatywnej stylistyce, co przyciąga rzesze słuchaczy na całym świecie.

Od czasu debiutanckiego albumu „Swan Songs” w 2008 roku formacja zdobyła ogromną popularność. Dowodem na to są nie tylko miliardy odtworzeń ich utworów, ale przede wszystkim wyprzedane koncerty na całym świecie. Fani cenią ich za potężną dawkę energii, którą potrafią stworzyć podczas występów na żywo.

Sprzedaż biletów. Kiedy i gdzie kupić?

Wszyscy, którzy chcą zobaczyć Hollywood Undead na żywo w Warszawie, powinni przygotować się na start sprzedaży biletów. Ta została podzielona na kilka etapów. Jako pierwsi, już **7 października o godzinie 10:00**, wejściówki będą mogli kupić fani w ramach przedsprzedaży Artysty.

Dzień później, **8 października o 10:00**, ruszy przedsprzedaż dla klientów Mastercard Pekao. Tego samego dnia, ale o godzinie 11:00, rozpocznie się przedsprzedaż na platformie Ticketmaster. Z kolei ogólna sprzedaż biletów dla wszystkich chętnych wystartuje **9 października o godzinie 10:00** na stronie www.LiveNation.pl.