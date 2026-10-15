Happysad na trasie z okazji 25-lecia! Zespół sięgnie po utwory niegrane od dwóch dekad

Happysad świętuje 25-lecie. Zespół szykuje dla fanów wyjątkową niespodziankę

Ćwierć wieku na scenie to powód do świętowania! Zespół Happysad, którego piosenki dla wielu stały się ścieżką dźwiękową do najważniejszych momentów w życiu, z okazji swojego 25-lecia rusza w jesienną trasę koncertową. Muzycy przygotowali dla swoich fanów coś więcej niż tylko sentymentalną podróż – to prawdziwe wyzwanie, dzięki któremu publiczność usłyszy utwory, które nie były grane od lat.

Grupa, w której skład wchodzą Kuba Kawalec (wokal, gitara), Łukasz „Pan Latawiec” Cegliński (gitara), Artur Telka (bas), Jarek „Dubin” Dubiński (perkusja), Maciej Ramisz (instrumenty klawiszowe, gitara, wokal) oraz Michał Bąk (saksofon, instrumenty klawiszowe, wokal), postawiła sobie niezwykle ambitny cel.

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„Karkołomny pomysł” na jubileuszowej trasie

Okazuje się, że zespół zamierza zagrać na żywo wszystkie utwory, jakie kiedykolwiek wydał. To zadanie, które muzycy realizują etapami już od wiosny. Jesienna trasa będzie kontynuacją tego wyjątkowego projektu, a każdy koncert przyniesie inne, wyciągnięte z archiwum piosenki.

„Zagranie wszystkich wydanych przez nas utworów to pomysł karkołomny, ale do zrealizowania. Akcję rozpoczęliśmy już podczas wiosennej trasy Happysad Inaczej, a kontynuować będziemy ją w sezonie plenerowym i właśnie podczas trasy jesiennej” – wyjaśnia gitarzysta grupy, Łukasz Cegliński.

Jak dodaje, dla członków zespołu to sentymentalna podróż do przeszłości. „Każdy koncert to – oprócz oczywistych naszych wyborów – także kilka utworów wyciągniętych z czeluści historii, niegranych nawet od dwóch dekad. Dla nas, bardzo przyjemny wehikuł czasu do lat beztroski, naiwności i muzycznego nieopierzenia. Mamy nadzieję, że publiczność dobrze zarezonuje z tą akcją” – podkreśla muzyk.

Happysad w trasie. Znamy daty i miasta

Jubileuszowa trasa Happysad obejmie kilkanaście miast w całej Polsce. Wyczekiwany koncert odbędzie się już 15 października 2026 roku w warszawskiej Stodole, gdzie gościnnie wystąpią Sad Smiles i Psycho Beats. Następnie zespół odwiedzi m.in. Białystok, Lublin, Łódź, Wrocław, Toruń i Gdynię. Na wybranych koncertach pojawią się też goście specjalni.

W Lublinie zagra formacja Sz.. Sz.., a w Krakowie i Katowicach Yoga Tango – w obu tych zespołach na perkusji gra Jarek Dubiński z Happysad. Z kolei w Poznaniu ponownie pojawi się grupa Sad Smiles, a we Wrocławiu zespół Złośnice.

Pełna lista koncertów na 25-lecie Happysad:

15.10.2026 - Warszawa, Stodoła

- Warszawa, Stodoła 16.10.2026 - Białystok, Zmiana Klimatu

- Białystok, Zmiana Klimatu 30.10.2026 - Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt

- Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt 05.11.2026 - Dzierżoniów, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

- Dzierżoniów, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury 06.11.2026 - Łódź, Scenografia

- Łódź, Scenografia 07.11.2026 - Gominuce, Bogart

- Gominuce, Bogart 08.11.2026 - Wrocław, Stary Klasztor

- Wrocław, Stary Klasztor 13.11.2026 - Toruń, Od Nowa

- Toruń, Od Nowa 14.11.2026 - Gdynia, Ucho

- Gdynia, Ucho 15.11.2026 - Olsztyn, CEIK

- Olsztyn, CEIK 20.11.2026 - Poznań, Tama

- Poznań, Tama 21.11.2026 - Zielona Góra, Kawon

- Zielona Góra, Kawon 22.11.2026 - Szczecin, Słowianin

- Szczecin, Słowianin 27.11.2026 - Kraków, Kwadrat

- Kraków, Kwadrat 28.11.2026 - Katowice, P23

Wielki finał w symbolicznym miejscu

Finał trasy będzie miał szczególny, symboliczny wymiar. Ostatni koncert, zaplanowany na 29 listopada 2026 roku, odbędzie się w Skarżysku-Kamiennej, w klubie Semafor. To właśnie tam wszystko się zaczęło.

Co więcej, nie tylko zespół świętuje swoje 25. urodziny. Dokładnie tyle samo lat ma klub Semafor, co sprawia, że finałowy wieczór zapowiada się na niezwykle emocjonujące wydarzenie i powrót do korzeni zarówno dla muzyków, jak i dla ich najwierniejszych fanów.