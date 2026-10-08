Fani Type O Negative na to czekali. Podano wstępną datę premiery

Type O Negative to zespół szczególny w świecie muzyki metalowej. Grupa powstała w Nowym Jorku w 1989 roku z inicjatywy basisty, wokalisty, kompozytora i autora tekstów Peter Steele. Grupa zadebiutowała dwa lata później krążkiem Slow, Deep and Hard, szerszą uwagę przykuła zaś za sprawą swojej trzeciej studyjnej płyty, Bloody Kisses. Płyta pokryła się złotem, to z niej pochodzą kultowe kompozycje Christian Woman i Black No. 1 (Little Miss Scare-All).

Formacja istniała do 2010 roku, wydając łącznie siedem studyjnych płyt, które uczyniły z Type O Negative jedną z najważniejszych dla współczesnych brzmień gotyckiego metalu. Zespół przestał istnieć w kwietniu 16 lat temu wraz ze śmiercią Steele'a. Muzyk zmarł w wieku 48 lat w wyniku sepsy, wywołanej zapaleniem uchyłków.

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Nadchodzi wyczekiwane wydawnictwo od Type O Negative!

Od lat już fani i fanki Type O Negative dopytują o możliwość organizacji tribute koncertu w hołdzie Peterowi Steele'owi. Zdaje się, że na takowy na ten moment nie ma już szans, żyjący muzycy formacji od jakiegoś czasu dają jednak do zrozumienia, że szykują dla kolejnych pokoleń słuchaczy sporą niespodziankę.

Mowa o wydawnictwie koncertowym. W nowym wywiadzie dla Loaded Radio gitarzysta Kenny Hickey zapytany o status prac nad wydawnictwem wyznał, że jest on już na ostatnim etapie różnych działań, a więc zebrał cały materiał i go wyedytował. Teraz całość ma trafić do długoletniego współpracownika Type O Negative, Mike Marciano, który ma się zająć jego miksem.

Kiedy natomiast projekt miałby ujrzeć światło dzienne? Kenny zapewnia, że jest przekonany, że w grę wchodzi tu pierwszy kwartał 2027 roku i zapewnił, że całość doczeka się także wydania na winylu.

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