Elton John wznawia kultowy "Rock of the Westies". Fani usłyszą niepublikowane nagrania

Elton John zapowiada wznowienie „Rock of the Westies”

Dla sympatyków brytyjskiego wokalisty nadszedł doskonały moment. Dokładnie pięćdziesiąt lat po oryginalnej premierze krążka „Rock of the Westies”, Elton John postanowił z tej okazji przygotować wyjątkową niespodziankę na rynku muzycznym. Już 20 listopada do sprzedaży trafi specjalne wznowienie dzieła, które w połowie lat siedemdziesiątych zdominowało światowe zestawienia przebojów. Nową edycję zwiastuje nieznana dotąd wersja piosenki „Street Kids”. Ten dziesiąty studyjny projekt piosenkarza zostanie wydany przez wytwórnię UMR w kilku różnych formatach, obejmujących między innymi podwójne płyty winylowe oraz kompaktowe. Największą wartość rozszerzonych wydań stanowią absolutne rarytasy, czyli niepublikowane do tej pory surowe nagrania wokalno-fortepianowe, które zarejestrowano podczas pierwotnych sesji. Przedsprzedaż wszystkich zapowiedzianych wariantów już wystartowała.

Muzyka rockowa lat 70-tych - zagranica

Spektakularny sukces płyty z 1975 roku

Październikowa premiera „Rock of the Westies” w 1975 roku stanowiła punkt kulminacyjny w niezwykle intensywnym okresie działalności brytyjskiego piosenkarza. Artysta podkreśla dzisiaj, że był to „najbardziej autentyczny rock’n’rollowy album, jaki kiedykolwiek nagrałem”. Za produkcję materiału zarejestrowanego w słynnym studiu Caribou Ranch na terenie stanu Kolorado odpowiadał wieloletni partner muzyka, Gus Dudgeon. Rok 1975 przyniósł gwiazdorowi pasmo gigantycznych triumfów, gdyż zaledwie pięć miesięcy przed debiutem tego dzieła wydał on płytę „Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy”. W tym samym czasie wystąpił przed londyńską publicznością na stadionie Wembley, zaprezentował serię przebojów i zagrał dwa epokowe koncerty na obiekcie Dodger Stadium w Los Angeles. Ostatecznie krążek stał się szóstym z kolei wydawnictwem artysty, które zdobyło szczyt amerykańskich zestawień sprzedaży, królując na prestiżowej liście Billboard 200 przez równe trzy tygodnie. „– Zapomniałem już, jak dobre były niektóre z tych utworów. To po prostu rockuje! Uwielbiam ten album! Świetnie się go nagrywało” – wyznaje po latach Elton John.

Rewolucja w zespole Eltona Johna

Wspomniany projekt okazał się przełomowy nie tylko w kontekście wyników sprzedażowych, ale również z uwagi na fundamentalne roszady wewnątrz grupy akompaniującej piosenkarzowi. Nową sekcję rytmiczną sformowali perkusista Roger Pope i basista Kenny Passarelli, za instrumenty klawiszowe odpowiadał James Newton Howard, a skład gitarzystów obok Daveya Johnstone’a uzupełnił Caleb Quaye. Niezwykle interesujący pozostaje fakt, że w momencie wejścia do studia artyści współpracowali ze sobą od zaledwie trzydziestu trzech dni. Mimo tak krótkiego stażu mieli już na koncie wspólne próby w holenderskiej stolicy oraz potężny występ na londyńskim Wembley przed ponad siedemdziesięciotysięczną widownią. Ta świeża energia doprowadziła do stworzenia najbardziej drapieżnego materiału w karierze brytyjskiego twórcy. Bardziej eksperymentalny, luźniejszy i znacznie głośniejszy klimat to zasługa obecności dwóch gitar, funkowych linii basowych oraz potężnego brzmienia bębnów. Perkusista Ray Cooper wspominał, że charakteryzowały go „nowe zagrywki gitarowe, nowe funkowe linie basu i nowy sposób gry Rogera Pope’a na perkusji – cięższy, mniej balladowy, znacznie bardziej funkrockowy”.

Fortepian, wokal i surowe brzmienie na jubileusz

Niewątpliwie największą gratką odświeżonej edycji pozostaje kolekcja nigdy wcześniej nieudostępnianych utworów, które opierają się wyłącznie na wokalu Eltona Johna i jego grze na fortepianie. Zarejestrowany w ten sposób materiał ukazuje popularne kompozycje z zupełnie innej perspektywy, pozbawionej rozbudowanych aranżacji całego zespołu, co daje słuchaczom unikalny wgląd w proces twórczy muzyka. „– W tym roku ponownie przesłuchałem cały album, tym razem ograniczony do fortepianu i wokalu. W »Street Kids« przez cały utwór pojawia się jeden długi riff fortepianowy. I nie ma w nim ani jednego błędu. Po tylu latach wciąż jestem bardzo dumny z poziomu muzykalności na tej płycie” – zaznacza muzyk. Z myślą o sympatykach i kolekcjonerach przygotowano kilka różnych wersji fizycznych. Wydanie zawierające dwie płyty winylowe ukaże się w kolorach Electric Blue oraz Sea Blue, a do zestawu dołączono szesnastostronicową broszurę. Format podwójnej płyty kompaktowej zyskał opakowanie typu digipack wraz z dwudziestoczterostronicową książeczką. Dodatkowo oficjalny sklep piosenkarza zaoferuje limitowaną, pojedynczą płytę winylową w trzech barwach.