Oto najlepsze albumy w dorobku Comy. Nasz TOP5

Coma to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych polskich zespołów w XXI wieku, choć trzeba pamiętać, że grupa powstała w 1998 roku w Łodzi. Zadebiutowała jednak dopiero sześć lat później. W 2004 na rynku ukazał się bardzo dobrze przyjęty album Pierwsze wyjście z mroku, na którym znalazły się takie utwory, jak m.in. Spadam, Leszek Żukowski czy Czas globalnej niepogody. Zwłaszcza pierwsza z wymienionych piosenek zapewniła Piotrowi Roguckiemu i spółce sporą popularność, która w kolejnych latach tylko rosła.

Coma - Koncert MUZO - Los Cebula I Krokodyle Łzy

Coma cieszyła się coraz większym uznaniem wśród przedstawicieli rodzimej branży muzycznej. Grupa w swojej dyskografii ma siedem polskojęzycznych albumów, w tym kultowe już Zaprzepaszczone siły wielkiej armii świętych znaków (2006) czy podwójną Hipertrofię (2008). Grupa flirtowała także z rynkiem zagranicznym. Coma wydała najpierw, w 2010, Excess (kilka utworów z Hipertrofii plus trzy premierowe kompozycje), a później, w 2013, Don’t Set Your Dogs On Me (cały tzw. Czerwony album plus numer Song 4 Boys z serialu Misja Afganistan).

W marcu 2019 roku na rynku ukazał się wyjątkowy album Sen o 7 szklankach, na którym znalazły się utwory znane z bajek, a także premierowa Fantazja. Pół roku później zespół oficjalnie poinformował, że po ponad dwóch dekadach zawiesza działalność. Muzycy wyruszyli w pożegnalną trasę Game Over.

Piotr Rogucki zajął się projektem stworzonym z Kubą Karasiem (z The Dumplings) oraz poświęcił się jeszcze mocniej karierze aktorskiej. Z kolei pozostali członkowie Comy stworzyli zespół Kashell, do którego zaprosili Abradaba (Kaliber 44).

Wspomniana przerwa zakończyła się na początku sierpnia 2024 roku. Wówczas zespół zagrał pierwszy koncert po przerwie. Muzycy wystąpili na Pol'and'Rock Festivalu. Później natomiast zaprezentowała się trzykrotnie w ramach Rockowizny. To jednak nie wszystko. W 2024 zespół zagrał także koncerty halowe w Warszawie, Wrocławiu oraz Katowicach. I zespół nie zwalniał w 2025 i 2026. Co będzie się działo dalej? Nie wiadomo, ale w przestrzeni medialnej pojawił się informacje, że być może muzycy nagrają premierowy materiał. Pozostaje tylko czekać na rozwój wydarzeń.

Jest to więc doskonała okazja, aby z bliska przyjrzeć się dyskografii tej formacji.

Jakie studyjne płyty Comy wskazaliśmy? Dowiecie się tego z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej przypominamy natomiast zestawienie obejmujące najważniejsze rockowe zespoły z Łodzi:

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