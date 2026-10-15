Der Weg Einer Freiheit w Krakowie. Wieczór, gdzie black metal spotyka post-metal i elektronikę

Niemiecka potęga w Klubie Zaścianek

Już 17 października 2026 roku krakowski Klub Zaścianek stanie się areną wyjątkowego wydarzenia dla fanów ciężkich i progresywnych brzmień. Scenę przejmie niemiecki Der Weg Einer Freiheit, czołowy reprezentant współczesnego black metalu, który zaprezentuje materiał z nadchodzącego, szóstego albumu. Tego wieczoru nie zabraknie jednak kontrastów – w roli supportu wystąpią brytyjscy mistrzowie post-metalu z Conjurer oraz twórca hipnotycznych, elektronicznych pejzaży, Brjnsmin. Zapowiada się wieczór pełen głębi, emocji i dźwiękowej precyzji.

Der Weg Einer Freiheit i ich artystyczna ścieżka

Der Weg Einer Freiheit to zespół, który od swojego powstania w 2009 roku konsekwentnie redefiniuje granice black metalu. Założona w Würzburgu przez Nikitę Kamprada i Tobiasa Jaschinsky’ego formacja szybko ewoluowała z undergroundowego fenomenu w jedną z najbardziej cenionych sił na scenie. Po odejściu Jaschinsky’ego w 2012 roku, rolę wokalisty przejął Kamprad, który pozostaje głównym kompozytorem i siłą napędową grupy. Ich muzyka, inspirowana skandynawską szkołą black metalu, pozbawiona jest jednak typowej dla gatunku satanistycznej liryki, skupiając się na mrocznych aspektach ludzkiej egzystencji, wspomnieniach i desperacji. Na koncie mają takie albumy jak "Stellar", "Finisterre" czy "Noktvrn", a także intensywne trasy u boku The Ocean czy Heaven Shall Burn. Nadchodzący koncert będzie okazją, by usłyszeć nowy set, który ma ukazać zarówno kompozycyjną precyzję, jak i surowe, niefiltrowane emocje, z których słyną.

Zanim jednak na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, publiczność rozgrzeje Conjurer. Uznawani za jeden z najciekawszych brytyjskich zespołów metalowych ostatnich lat, Brytyjczycy zabiorą słuchaczy w podróż przez post-metalowe pejzaże. Ich muzyka to katharsis, poszukiwanie tożsamości w chaotycznym świecie, łączące potężne brzmienia z niezwykłą klarownością i dynamiką. Wieczór otworzy Brjnsmin, który wprowadzi wszystkich w hipnotyczny, elektroniczny trans. Jego ambientowe, oparte na ciężkim basie i niepokojących dźwiękach kompozycje będą stanowić introspektywne i tajemnicze preludium do dalszej części koncertu.

Wieczór pełen kontrastów i dźwiękowego echa

Koncert w Klubie Zaścianek to coś więcej niż tylko muzyka – to zaproszenie do wspólnego doświadczenia wewnętrznych światów, które rezonuje długo po ostatnim dźwięku. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na jednej scenie trzy tak różne, a jednocześnie spójne w swojej artystycznej wizji projekty. Od progresywnego black metalu, przez emocjonalny post-metal, aż po ambientową elektronikę – ten wieczór będzie dźwiękowym echem przebijającym się przez chaos istnienia. Jeśli szukasz w muzyce czegoś więcej niż tylko prostych dźwięków, zarezerwuj sobie czas 17 października 2026 roku. Spotkajmy się w Klubie Zaścianek.