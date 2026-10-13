Bez niego Jarocin nie stałby się taką legendą. Walter Chełstowski kończy 75 lat

Kim jest Walter Chełstowski? Zaczynał w TVP

Urodzony 13 października 1951 roku w Warszawie, Walter Chełstowski początkowo nie zapowiadał się na kluczową postać polskiej sceny rockowej. Zanim wkroczył do świata muzyki, zgłębiał tajniki mechaniki precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej, a następnie kształcił się w dziedzinie dziennikarstwa na stołecznym uniwersytecie. Jego kariera medialna ruszyła w drugiej połowie lat 70., gdy dołączył do ekipy Telewizji Polskiej. Współtworzył znane „Studio 2”, pełniąc funkcję asystenta reżysera i realizatora, by z czasem samodzielnie reżyserować telewizyjne show.

W tamtym okresie miał okazję współpracować przy muzycznych widowiskach takich gwiazd jak Anna Jantar czy Irena Jarocka. Jednak to, co najważniejsze w jego dorobku, miało dopiero nastąpić. To właśnie Chełstowski postanowił dać szansę artystom, którzy nie mieścili się w sztywnych ramach ówczesnych oficjalnych mediów.

Festiwal w Jarocinie to jego dzieło

Warto zaznaczyć, że tradycja muzyczna Jarocina sięga czasów sprzed pojawienia się w nim Waltera Chełstowskiego, gdyż w latach 70. odbywały się tam Wielkopolskie Rytmy Młodych. Momentem zwrotnym okazał się jednak rok 1980, kiedy to wspólnie z Jackiem Sylwinem zorganizowali pierwszy Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji. Zamiast ograniczać się do jednego stylu, otwarto scenę dla różnorodnych brzmień: od rocka i punka, po nową falę, reggae, a nawet muzykę eksperymentalną.

Kluczowe nie było to, jak ktoś gra, ale danie głosu twórcom ignorowanym przez mainstream. Impreza zyskała później nazwę Festiwalu Muzyków Rockowych, ewoluując w latach 80. w swoistą mekkę polskiej kontrkultury. Tłumy młodzieży ściągały do małego wielkopolskiego miasta. Tam przez kilka dni mogli uciec od szarzyzny PRL-u, delektować się nieoficjalną muzyką i integrować z osobami o podobnych poglądach.

Jarocin jako oaza wolności dla artystów

Oczywiście, festiwal jarociński nie był enklawą pozbawioną jakiegokolwiek nadzoru – zarówno milicja, jak i Służba Bezpieczeństwa miały na niego oko, a piosenki nie uchodziły uwadze cenzorów. Mimo to, w porównaniu do sztywnych, oficjalnych wydarzeń tamtej epoki, Jarocin gwarantował twórcom i słuchaczom niespotykaną wręcz wolność. Jak sam Chełstowski później wspominał, panowała tam atmosfera niemal absolutnej swobody. Na scenie brylowały zespoły nieobecne w reżimowym radiu i telewizji, a fani mogli przekonać się, że nie są osamotnieni w swoich buntowniczych nastrojach.

Dla wielu grup, które potem na stałe weszły do kanonu polskiego rocka, Jarocin stanowił trampolinę do kariery. Organizowane tam zmagania debiutantów otwierały drzwi do szerszej rozpoznawalności. Działalność Chełstowskiego nie kończyła się jednak na produkcji festiwalu; angażował się również jako menedżer, współpracując m.in. z Pawłem Kukizem oraz formacjami Aya RL, Tilt i Voo Voo.

Odejście z TVP i nieoczekiwana kariera tokarza

Wybuch stanu wojennego skłonił Waltera Chełstowskiego do porzucenia pracy w Telewizji Polskiej, co wiązało się z drastycznymi zmianami w jego życiu zawodowym. Próbował swoich sił jako wodzirej, a przez jakiś czas zarabiał na chleb nawet jako tokarz. Mimo tych trudności nie porzucił świata muzyki. W tym czasie ranga festiwalu w Jarocinie nieustannie rosła, wykraczając poza wąskie ramy subkultury rockowej. Wydarzenie to udowadniało, że muzyka to nie tylko zabawa, ale potężne narzędzie buntu, budowania więzi społecznych i poszukiwania wolności. Chełstowski powrócił do pracy w telewizji u schyłku lat 80., otwierając kolejny, niezwykle istotny rozdział swojej działalności.

Walter Chełstowski i narodziny programu Owsiaka

To właśnie podczas jarocińskich koncertów drogi Chełstowskiego skrzyżowały się z Jerzym Owsiakiem, znanym z organizowania festiwalowych happeningów. Ich znajomość zaowocowała współpracą po powrocie Chełstowskiego na ekrany. Razem powołali do życia firmę Ćwierć Mrówki i wyprodukowali kultowy dziś program „Róbta, co chceta, czyli rockandrollowa jazda bez trzymanki”. Podczas gdy Owsiak szalał przed kamerą w roli prowadzącego, Chełstowski pociągał za sznurki jako producent i reżyser. Ten nowatorski format drastycznie odbiegał od sztywnych ram ówczesnej telewizji – tętnił życiem, pędził na łeb na szyję i trafiał prosto do serc młodych widzów.

Dzięki tej audycji polska telewizja otworzyła się na teledyski alternatywnych formacji i relacje prosto z Jarocina. Co więcej, to właśnie w studiu „Róbta, co chceta” wykiełkowała idea stworzenia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Od awangardowego formatu do fenomenu WOŚP

Samo hasło „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” padło po raz pierwszy na antenie programu „Róbta, co chceta” w 1991 roku. Zaczęło się niepozornie – od spontanicznej zbiórki funduszy na aparaturę medyczną ratującą życie dzieciom, by błyskawicznie przerodzić się w potężny ruch społeczny ogarniający całą Polskę. Walter Chełstowski był jednym z ojców założycieli tej charytatywnej machiny, z powodzeniem przenosząc do niej swoje know-how zdobyte przy organizacji koncertów, tworzeniu telewizji i animowaniu młodzieży.

I choć to Jerzy Owsiak jest niezaprzeczalnym liderem i twarzą WOŚP, udział Chełstowskiego w nadaniu fundacji odpowiednich ram, wypracowaniu unikalnego sposobu komunikacji i stworzeniu zaplecza medialnego był nie do przecenienia. To on pozostawał szarą eminencją tego gigantycznego przedsięwzięcia.

Walter Chełstowski nigdy nie pchał się na afisz

W przeciwieństwie do artystów, których wspierał, Walter Chełstowski nigdy nie pchał się na afisz. Jego żywiołem była praca na zapleczu, w cieniu kamer. Jako organizator, producent i reżyser budował podwaliny, na których inni mogli zabłysnąć. W jego życiorysie splatają się trzy potężne nurty: fenomen festiwalu w Jarocinie, rewolucja muzyczna w polskiej telewizji i narodziny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dziś Jarocin to synonim buntu całego pokolenia, program „Róbta, co chceta” na stałe wpisał się w telewizyjny krajobraz lat 90., a WOŚP co roku porywa serca milionów rodaków. W każdym z tych przełomowych zjawisk można dostrzec rękę Waltera Chełstowskiego. Jego historia udowadnia, że aby odmienić oblicze polskiego rocka, nie trzeba było solówek gitarowych. Wystarczyła umiejętność stworzenia odpowiedniej przestrzeni i przekazania mikrofonu tym, którzy dotąd nie byli słyszani.

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