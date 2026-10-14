Myślała najpierw, że to oszustwo! Tak basistka trafiła na solowy album gitarzysty Black Sabbath

Niebawem na rynku ukaże się długo oczekiwany album Tony'ego Iommiego. Wydawnictwo zatytułowane From the Dark trafi do sprzedaży 23 października 2026 nakładem BMG. Przypomnijmy, że będzie to pierwsza od ponad dwóch dekad solowa płyta gitarzysty Black Sabbath.

W projekcie Iommiemu towarzyszą: wokalista Jørn Lande, perkusista Karl Brazil (znany ze współpracy z Robbiem Williamsem czy Jamesem Bluntem) oraz basistka Becky Baldwin, która obecnie gra w duńskim Mercyful Fate.

W podcaście The Chronicles of Podcast 35-letnia artystka opowiedziała szczegółowo o tym, jak do tego doszło, że znalazła się na nowej płycie gitarzysty.

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Baldwin przyznała wprost, kiedy dowiedziała się o propozycji pracy z ikoną heavy metalu, nie mogła w to uwierzyć.

Siedziałam na kanapie w kiepskim humorze i nagle przyszedł e-mail. W temacie wpisano "Tony Iommi". Pomyślałam: "Och, co to jest?". W środku była wiadomość od menedżera Iommiego. "Czy byłabyś zainteresowana przyjechaniem do studia, posłuchaniem materiału i sprawdzeniem, czy chciałabyś z nami współpracować?". Zamurowało mnie. Od razu pomyślałam, że to ściema. Szukałam każdego możliwego powodu, by udowodnić sobie, że to oszustwo. Ale sprawdziłam nazwisko tej osoby, jej stronę internetową, sam adres e-mail i to, jak wiadomość została sformatowana. Zrozumiałam, że to dzieje się naprawdę. Zadzwoniłam i okazało się, że to jak najbardziej realna propozycja – powiedziała basistka.

Jak się później okazało, basistka otrzymała propozycję, dzięki producentowi Mike’owi Exeterowi, który od lat śledzi w sieci utalentowanych muzyków. Pokazał Iommiemu wideo, na którym Becky wykonywała na basie Children of the Sea, utwór Black Sabbath. Legendarny gitarzysta był pod wrażeniem, że od razu postanowił zaprosić ją do studia.

Iommi, w niedawnym wywiadzie dla magazynu Rolling Stone, nie szczędził komplementów pod adresem basistki. – Becky mieszka w Birmingham i naprawdę jest świetna. To wielka fanka Geezera Butlera i gra w jego stylu. Właśnie kogoś takiego szukałem. Pierwotnie chciałem, żeby na płycie zagrał sam Geezer, ale nie mógł przyjechać do Anglii z powodu różnych zobowiązań. Skoro Becky gra w tym stylu i robi to świetnie, postanowiliśmy dać jej szansę. Wyszło znakomicie – skomentował gitarzysta.

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Przypomnijmy, że na płycie From The Dark, w wersji podstawowej, znajdzie się osiem kompozycji. Oto tracklista:

Over The Violent Sun Black Times World Alone Beyond The Dead Stormwatcher Death Wake Return Of The Arbalist Legacy

– To album, którego nagrywanie sprawiło nam ogromną frajdę. Niczego nie próbujemy na nim udowadniać – to po prostu świetna płyta, która ma świetnego kopa! – powiedział Iommi, cytowany w informacji prasowej.

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