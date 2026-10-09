To koniec pewnej epoki w polskiej muzyce. Lech Janerka ostatni raz zagra na Soundedit w Łodzi

Lech Janerka zagra pożegnalny koncert

To będzie bez wątpienia jeden z najważniejszych i najbardziej wzruszających momentów na polskiej scenie muzycznej. Lech Janerka, laureat nagrody Człowieka ze Złotym Uchem, właśnie w Łodzi podczas festiwalu Soundedit zagra swój ostatni koncert. Występ zwieńczy jego spektakularną karierę, a dla fanów będzie to wyjątkowa i prawdopodobnie ostatnia okazja, by usłyszeć artystę na żywo.

Pożegnanie legendy to kulminacyjny punkt Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit, który odbędzie się w Łodzi w dniach 23-27 października 2026 roku. Impreza po raz kolejny przyciągnie ikony światowej elektroniki, legendy post-punka i muzycznej alternatywy.

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Kasia Lins sięgnie po utwory Ciechowskiego

Festiwalowy maraton w klubie Wytwórnia rozpocznie się już w piątek, 23 października, od niezwykłego zderzenia brzmień. Po występie laureata konkursu New Gens Music i duetu Maszynowa na scenę wejdzie Kasia Lins z projektem „Obywatelka K.L.”. Artystka zaprezentuje mroczne i pozbawione sentymentalizmu interpretacje kompozycji Grzegorza Ciechowskiego.

Co ciekawe, podczas występu zagra m.in. na oryginalnym syntezatorze Yamaha EX5, który należał niegdyś do lidera Republiki. Piątkowy wieczór zakończy tanecznym akcentem legendarny brytyjski producent i DJ Howie B, który podczas swojego jedynego występu w Polsce wykona najnowszy materiał.

Marc Almond żegna się z materiałem Soft Cell

Sobotni wieczór, 24 października, zdominują artyści, którzy od dekad wyznaczają trendy w muzyce alternatywnej. W Łodzi pojawi się Marc Almond, który zaprezentuje pożegnalny materiał grupy Soft Cell z albumu „Danceteria”, nagranego tuż przed śmiercią współzałożyciela formacji, Dave’a Balla. To będzie wyjątkowo sentymentalny moment dla fanów kultowego duetu.

Tego samego wieczoru na scenie pojawi się także Wolfgang Flür, były członek legendarnego Kraftwerk, który pokaże utwory ze swojego nowatorskiego projektu „TIMES”. Skład uzupełni post-punkowa ikona wytwórni 4AD, The Wolfgang Press, z premierą albumu „Asylum Variations”.

Święto punka i wielki finał

Niedziela, 25 października, upłynie pod znakiem bezkompromisowej energii, zbiegając się z globalnymi obchodami 50-lecia punk rocka. Scenę rozgrzeje Dezerter, świętujący 45-lecie działalności i promujący nowy album „Wolny wybieg”. Chwilę później nowofalowy klimat podtrzyma Hugh Cornwell, pierwszy wokalista The Stranglers, który wykona zarówno solowe kompozycje, jak i największe przeboje macierzystej grupy.

Kulminacją całego festiwalu będzie wspomniany, ostatni koncert Lecha Janerki dla łódzkiej publiczności. Tego dnia odbędzie się także gala wręczenia statuetek Człowieka ze Złotym Uchem. W tym roku uhonorowani zostaną nimi Ziemowit Kosmowski, Bogdan Kondracki, Iggy Pop oraz pośmiertnie Robert Brylewski.

Nie tylko koncerty

Tegoroczna edycja festiwalu to także wydarzenia towarzyszące. W Galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego zostanie otwarta wystawa fotografii Roberta Laski „Ostatnia eskadra”, będąca portretem pokolenia lat 80. Z kolei w kinie Charlie odbędzie się projekcja pierwszego filmu dokumentalnego o Lechu Janerce, „Śpij, śpij inteligencie”, połączona ze spotkaniem z artystą.

Jak co roku, ważnym elementem programu będą branżowe szkolenia i warsztaty. Od 25 do 27 października w klubie Wytwórnia i hotelu DoubleTree by Hilton ponad dwa tysiące uczestników pozna tajniki nagrań w technologii Dolby Atmos czy etyki zastosowań AI w obróbce dźwięku. Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.

– Wchodząc w dorosłość, Soundedit nie traci nic ze swojej pierwotnej energii. Od osiemnastu lat udowadniamy, że za każdym kultowym utworem stoi nie tylko talent, ale też niezwykła technologia, wiedza i ludzie, którzy oddają muzyce całe serce – podsumowuje Maciej Werk, dyrektor festiwalu.