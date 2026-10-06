Supergrupa The Dead Daisies ma nowego wokalistę. Wybór padł na byłego frontmana Foreigner

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-10-06 11:16

Były wokalista Foreigner, Kelly Hansen, oficjalnie dołączył do supergrupy The Dead Daisies. Zespół, który obecnie pracuje nad kolejnym albumem, wypuścił do sieci premierowy energiczny singiel "Lift Me Up". Muzycy zapowiedzieli też koncerty w Europie w 2027.

Członkowie zespołu The Dead Daisies z Kellym Hansenem w ciemnych okularach. O zmianach w grupie przeczytasz na EskaRock.
Autor: The Dead Daisies/ Materiały prasowe

Rewolucja w supergrupie The Dead Daisies! Były wokalista Foreigner dołączył oficjalnie do zespołu

Supergrupa The Dead Daisies, która powstała w 2012 roku i na koncie ma osiem studyjnych albumów, wkracza w zupełnie nową erę! Do składu grupy właśnie oficjalnie dołączył Kelly Hansen, który zastąpił na stanowisku wokalisty Johna Corabiego. Przypomnijmy, że Hansen to były frontman Foreigner. W tej grupie śpiewał aż przez dwie dekady, a konkretnie w latach 2005-2025.

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– Kiedy odchodziłem z Foreigner po dwudziestu wspaniałych latach, mówiłem wszystkim, że nie przechodzę na emeryturę. Ten projekt daje mi możliwość rozwinięcia skrzydeł z nową energią i nowymi melodiami. Będzie moc! – powiedział wokalista. Gitarzysta Doug Aldrich, który w przeszłości grał w Whitesnake, nie kryje zachwytu nad Hansenem. – On ma genialną skalę głosu i jest potężnym frontmanem! – dodał muzyk. 

Zespół ogłosił wielkie plany koncertowe na przyszły rok. Należy tez wspomnieć, że teraz grupa ma występować pod nową nazwą: The Dead Daisies featuring Kelly Hansen.

Ponadto formacja z miejsca zaprezentowała fanom pierwszy wspólny utwór zatytułowany Lift Me Up, który udostępniamy poniżej. – "Lift Me Up" opiera się na prostym rockandrollowym riffie w klasycznym klimacie lat 70. Utwór ma potężny groove i przechodzi w bardzo melodyjny refren. Melodie i tekst niosą ze sobą pozytywną energię, co jest niezwykle potrzebne w tych szalonych czasach – przyznał Aldrich. 

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Ponadto w składzie zespołu znajdują się: gitarzysta David Lowy, perkusista Tommy Clufetos (jest znany ze współpracy z Ozzym Osbourne'em) oraz basista Jimi Crutchley (to kolejny nowy muzyk, który jest jednocześnie menedżerem Glenna Hughesa; zajął on miejsce Michaela Devina).

Obecnie grupa The Dead Daisies pracuje nad kolejnym studyjnym wydawnictwem. 

The Dead Daisies będą grać w Europie w 2027. Na rozpisce brak Polski 

Tak jak już zostało to wspomniane: grupa w przyszłym roku będzie koncertować. Wiadomo na pewno, że w marcu muzycy odwiedzą Stary Kontynent. Formacja zagra m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji czy Czechach. 

Muzyczne osiedle we Wrocławiu. Znajdziemy tu wiele grafik:

Muzyczne osiedle we Wrocławiu
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