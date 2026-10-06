Rewolucja w supergrupie The Dead Daisies! Były wokalista Foreigner dołączył oficjalnie do zespołu

Supergrupa The Dead Daisies, która powstała w 2012 roku i na koncie ma osiem studyjnych albumów, wkracza w zupełnie nową erę! Do składu grupy właśnie oficjalnie dołączył Kelly Hansen, który zastąpił na stanowisku wokalisty Johna Corabiego. Przypomnijmy, że Hansen to były frontman Foreigner. W tej grupie śpiewał aż przez dwie dekady, a konkretnie w latach 2005-2025.

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– Kiedy odchodziłem z Foreigner po dwudziestu wspaniałych latach, mówiłem wszystkim, że nie przechodzę na emeryturę. Ten projekt daje mi możliwość rozwinięcia skrzydeł z nową energią i nowymi melodiami. Będzie moc! – powiedział wokalista. Gitarzysta Doug Aldrich, który w przeszłości grał w Whitesnake, nie kryje zachwytu nad Hansenem. – On ma genialną skalę głosu i jest potężnym frontmanem! – dodał muzyk.

Zespół ogłosił wielkie plany koncertowe na przyszły rok. Należy tez wspomnieć, że teraz grupa ma występować pod nową nazwą: The Dead Daisies featuring Kelly Hansen.

Ponadto formacja z miejsca zaprezentowała fanom pierwszy wspólny utwór zatytułowany Lift Me Up, który udostępniamy poniżej. – "Lift Me Up" opiera się na prostym rockandrollowym riffie w klasycznym klimacie lat 70. Utwór ma potężny groove i przechodzi w bardzo melodyjny refren. Melodie i tekst niosą ze sobą pozytywną energię, co jest niezwykle potrzebne w tych szalonych czasach – przyznał Aldrich.

Ponadto w składzie zespołu znajdują się: gitarzysta David Lowy, perkusista Tommy Clufetos (jest znany ze współpracy z Ozzym Osbourne'em) oraz basista Jimi Crutchley (to kolejny nowy muzyk, który jest jednocześnie menedżerem Glenna Hughesa; zajął on miejsce Michaela Devina).

Obecnie grupa The Dead Daisies pracuje nad kolejnym studyjnym wydawnictwem.

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Tak jak już zostało to wspomniane: grupa w przyszłym roku będzie koncertować. Wiadomo na pewno, że w marcu muzycy odwiedzą Stary Kontynent. Formacja zagra m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji czy Czechach.

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