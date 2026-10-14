Onslaught wraca do Polski po 13 latach i ma ku temu wyjątkowy powód

Thrash metalowa uczta w Krakowie

Szykuje się prawdziwe święto dla fanów thrash metalu! Już 18 października 2026 roku krakowski klub Zaścianek zatrzęsie się w posadach za sprawą brytyjskich legend z Onslaught, którzy powracają do Polski po długich 13 latach nieobecności. To nie będzie jednak jedyna atrakcja tego wieczoru – na scenie towarzyszyć im będą niemieccy wymiatacze z THE PROPHECY 23 oraz weterani brytyjskiej sceny z TORANAGA. Zapowiada się wieczór pełen surowej energii, potężnych riffów i niezapomnianych wrażeń.

Onslaught wraca z piekielną siłą

Onslaught to nazwa, której żadnemu fanowi thrashu przedstawiać nie trzeba. Uznawani za pionierów brytyjskiej fali tego gatunku, zespół powstał w Bristolu w 1983 roku z inicjatywy gitarzysty Nige’a Rocketta. Ich muzyczna droga była fascynującą ewolucją – od brudnych, hardcore punkowych korzeni inspirowanych takimi grupami jak Discharge, po agresywny i bezkompromisowy speed/thrash metal, z którym są kojarzeni do dziś. Obecna trasa, "The Force From Hell”, to wydarzenie absolutnie wyjątkowe. Zespół celebruje 40. rocznicę wydania kultowego albumu "The Force" oraz 41. rocznicę debiutanckiego "Power from Hell", co oznacza, że na koncercie usłyszymy materiał z obu tych przełomowych płyt. To idealna okazja, by na własne uszy przekonać się o sile, która ukształtowała brytyjski metal.

Na scenie nie zabraknie jednak solidnego wsparcia. Z Niemiec przybędzie formacja THE PROPHECY 23, serwująca wybuchową mieszankę thrash i death metalu. Grupa ma za sobą udane występy na największych festiwalach, takich jak Wacken czy Summer Breeze, i jest znana z niespożytej energii, która każdy klubowy koncert zamienia w prawdziwy metalowy żywioł. Skład uzupełni TORANAGA (UK) – kolejny zespół z brytyjskiej sceny, którego korzenie sięgają aż 1982 roku. Po latach przerwy wrócili na scenę, by z nową mocą udowodnić, że stary, dobry thrash wciąż ma się doskonale i potrafi rozpalić publiczność do czerwoności.

Wieczór, który wciśnie was w ziemię?

Wszystko wskazuje na to, że 18 października w krakowskim Zaścianku czeka nas prawdziwa lekcja historii i potęgi thrash metalu. Powrót Onslaught po ponad dekadzie to wydarzenie, na które wielu czekało z niecierpliwością, a możliwość usłyszenia na żywo klasycznych albumów w całości jest gratką dla każdego fana ciężkich brzmień. W połączeniu z energią THE PROPHECY 23 i doświadczeniem TORANAGA, ten wieczór zapowiada się na gwarantowany młyn pod sceną i potężną dawkę metalu, która na długo pozostanie w pamięci. Jeśli kochacie bezkompromisowe riffy i surową moc, po prostu nie może was tam zabraknąć.