Najbardziej nietypowe covery i wykonania utworów Queen. Takich wersji klasyków Freddiego Mercury'ego nikt się nie spodziewał

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-12 14:33

Zespół Queen od ponad pięciu dekad zaliczany jest do grona tych, które mogą się pochwalić naprawdę imponującą liczbą utworów, uznawanych powszechnie za przeboje. Nic więc dziwnego, że na przestrzeni lat powstało wyjątkowo dużo coverów tych klasyków. Postanowiliśmy wybrać dla Was te najbardziej nietypowe.

Choć korzenie zespołu Queen sięgają roku 1968 i formacji Smile, to kluczowy moment w jej działalności nastąpił dwa lata później. To w 1970 nowym wokalistą formacji został niejaki Farrokh Bulsara, który już wtedy posługiwał się raczej pseudonimem Freddie Mercury. Obdarzony niezwykle charakterystycznym głosem i ogromną charyzmą muzyk zaproponował zmianę nazwy Smile, wybierając tak dziś ikoniczne Queen.

Choć sam debiutancki album grupy, czyli Queen z 1973 roku, nie spotkał się ze zbyt dużym zainteresowaniem, to już na nim znalazła się kompozycja niezwykle rozpoznawalna, czyli Keep Yourself Alive. Przełom nadszedł wraz z trzecią płytą, Sheer Heart Attack, na której znalazł się przebój Killer Queen. Szczyty Queen zdobyli za sprawą kolejnego wydawnictwa. Mowa tu oczywiście o ikonicznym projekcie A Night at the Opera, który jako pierwszy singiel promował prawdziwy muzyczny hymn, czyli Bohemian Rhapsody.

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Od tego rozpoczęła się prawdziwa lawina. Z każdej kolejnej płyty Queen wyróżnić można co najmniej kilka utworów, które dziś cieszą się statusem prawdziwych przebojów.

Zaskakujące i niespodziewane covery Queen! Takich wersji nikt się nie spodziewał

Queen to zespół ikoniczny, a jego kompozycje - legendarne. Nic więc dziwnego, że nie brak przykładów artystów i artystek - w niezwykle szerokim tego słowa znaczeniu, z różnych części świata - którzy i które na pewnym etapie kariery podjęli się nagrania lub wykonania własnej wersji wybranej kompozycji Queen.

Kto zdecydował się na taki krok? Zebraliśmy dla Was pięć najbardziej zaskakujących i najpewniej niespodziewanych wersji najsłynniejszych kompozycji Queen - w tym oczywiście, a wręcz przede wszystkim, słynnego Bohemian Rhapsody.

Sprawdź w galerii:

Członkowie zespołu Queen na czarno-białym zdjęciu z młodości. O historii i hitach grupy przeczytasz na EskaRock.
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