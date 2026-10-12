Najbardziej nietypowe covery i wykonania utworów Queen. Takich wersji klasyków Freddiego Mercury'ego nikt się nie spodziewał

Choć korzenie zespołu Queen sięgają roku 1968 i formacji Smile, to kluczowy moment w jej działalności nastąpił dwa lata później. To w 1970 nowym wokalistą formacji został niejaki Farrokh Bulsara, który już wtedy posługiwał się raczej pseudonimem Freddie Mercury. Obdarzony niezwykle charakterystycznym głosem i ogromną charyzmą muzyk zaproponował zmianę nazwy Smile, wybierając tak dziś ikoniczne Queen.

Choć sam debiutancki album grupy, czyli Queen z 1973 roku, nie spotkał się ze zbyt dużym zainteresowaniem, to już na nim znalazła się kompozycja niezwykle rozpoznawalna, czyli Keep Yourself Alive. Przełom nadszedł wraz z trzecią płytą, Sheer Heart Attack, na której znalazł się przebój Killer Queen. Szczyty Queen zdobyli za sprawą kolejnego wydawnictwa. Mowa tu oczywiście o ikonicznym projekcie A Night at the Opera, który jako pierwszy singiel promował prawdziwy muzyczny hymn, czyli Bohemian Rhapsody.

Queen - 5 ciekawostek o albumie "Jazz" | Jak dziś rockuje?

Od tego rozpoczęła się prawdziwa lawina. Z każdej kolejnej płyty Queen wyróżnić można co najmniej kilka utworów, które dziś cieszą się statusem prawdziwych przebojów.

Zaskakujące i niespodziewane covery Queen! Takich wersji nikt się nie spodziewał

Queen to zespół ikoniczny, a jego kompozycje - legendarne. Nic więc dziwnego, że nie brak przykładów artystów i artystek - w niezwykle szerokim tego słowa znaczeniu, z różnych części świata - którzy i które na pewnym etapie kariery podjęli się nagrania lub wykonania własnej wersji wybranej kompozycji Queen.

Kto zdecydował się na taki krok? Zebraliśmy dla Was pięć najbardziej zaskakujących i najpewniej niespodziewanych wersji najsłynniejszych kompozycji Queen - w tym oczywiście, a wręcz przede wszystkim, słynnego Bohemian Rhapsody.

Sprawdź w galerii: