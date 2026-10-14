Gdy spotykają się dwie potęgi. Ampacity i Weedpecker na co-headlinerskiej trasie

Psychodeliczna jesień w Krakowie

Fani ciężkich, odurzających i kosmicznych brzmień powinni zapisać w kalendarzach datę 16 października 2026 roku. Tego wieczoru na scenie krakowskiego Klubu Gwarek spotkają się dwie potęgi rodzimej sceny psychodelicznej – Ampacity i Weedpecker. Zespoły połączyły siły we wspólnej, co-headlinerskiej trasie, w ramach której zaprezentują materiał ze swoich najnowszych albumów. To jednak nie wszystko, bo atmosferę podgrzeje młoda, fuzz rockowa energia w wykonaniu Snakes Snakes Snakes. Szykuje się wieczór gęsty od przesterów, progresywnych pejzaży i stonerowego ciężaru.

Co w trawie piszczy u Weedpecker i Ampacity?

Weedpecker to już marka sama w sobie. Warszawska formacja od czternastu lat konsekwentnie buduje swoją pozycję, mieszając psychodeliczny ciężki rock ze stonerem. Na koncie mają pięć albumów i kilka europejskich tras w roli headlinera, a ich najnowsze dzieło, krążek "V", ukazał się nakładem renomowanej wytwórni Heavy Psych Sounds. Smaczku dodaje fakt, że partie perkusji na tę płytę zarejestrował sam Zbigniew „Inferno” Promiński, co jest gwarancją potężnego uderzenia.

Drugą gwiazdą wieczoru będzie trójmiejskie Ampacity. Zespół, który po wydaniu debiutanckiego "Encounter One" w 2013 roku z miejsca trafił na scenę OFF Festivalu, zgrabnie łączy space rock, progresję i alternatywę. Po kilkuletniej przerwie wrócili z albumem "IV", meldując się na scenach Mystic Festival, Summer Dying Loud czy Red Smoke Festival. Rok 2026 przynosi ich kolejny krążek, "Cosmic Indifference", który będzie promowany podczas tej trasy. Wieczór otworzy łódzki kwartet Snakes Snakes Snakes. To ekipa, która swoim debiutanckim albumem "Syk" zdążyła już nieźle namieszać. Ich brzmienie to energetyczna mikstura ciętych riffów, nastrojowych syntezatorów i przesterowanego basu, spajana charyzmatycznym wokalem.

Gotowi na solidną dawkę psychodelicznego lotu?

Ten koncert to wyjątkowa okazja, by zobaczyć na jednej scenie dwa czołowe zespoły polskiego undergroundu, z których każdy promuje świeży i gorący materiał. Możemy spodziewać się wieczoru wypełnionego po brzegi gęstymi riffami, przestrzennymi solówkami i hipnotyzującym klimatem. Zarówno fani stonerowego walca w wykonaniu Weedpecker, jak i progresywnych, kosmicznych podróży z Ampacity znajdą tu coś dla siebie. To nie będzie zwykły koncert, lecz pełnoprawne, co-headlinerskie show, wspierane przez pełną pasji załogę Snakes Snakes Snakes. Jedno jest pewne – 16 października w krakowskim Gwarku czeka nas potężna dawka gitarowej magii.