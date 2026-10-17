Gdy amerykański stoner spotyka polski metal. Valley of the Sun i Only Sons na jednej scenie

Amerykański stoner i polski metal w jednym miejscu?

Już 19 października 2026 roku krakowski Klub Gwarek stanie się epicentrum ciężkich brzmień. W ramach trasy "The Blacklight Sessions Tour 2026" na scenie pojawi się amerykańska formacja Valley of the Sun. Jako support wystąpią doskonale znani lokalnej scenie muzycy z Only Sons. Szykuje się wieczór, podczas którego potężny stoner rock z grunge’owym zacięciem spotka się z nowoczesnym heavy metalem.

Co nowego w repertuarze Valley of the Sun?

Valley of the Sun to siła, której nie da się zignorować. Amerykanie od ponad 15 lat konsekwentnie budują swoją pozycję, stawiając jedną nogę w potężnym stonerze, a drugą w mrocznych, grunge’owych klimatach. Jak trafnie ujął to magazyn "Metal Hammer", zespół "w żadnym wypadku nie polega tylko na sile przesterów. Wnosi również doskonałe wyczucie mrocznego klimatu i melodii". Grupa wraca na trasę ze swoim najnowszym krążkiem "Quintessence", nagranym w odświeżonym, trzyosobowym składzie. To materiał, w którym formacja eksploruje nowe brzmienia, co zapowiada kawał świeżej energii na żywo. Ich koncertowe doświadczenie, zdobyte na scenach takich festiwali jak Hellfest, Desertfest czy Motocultor, jest gwarancją występu na najwyższym poziomie.

Wieczór otworzy krakowski Only Sons, kwintet założony w 2018 roku przez doświadczonych muzyków, znanych z wielu projektów szeroko pojętej sceny metalowej. Grupa, która zaczynała jako stoner metalowy projekt, z każdym kolejnym wydawnictwem ewoluowała. Ich najnowszy album, "THROUGH THE NIGHT AGAIN", to już w pełni ukształtowany heavy metal/hard rock, wzbogacony o klawisze i przestrzenne sample. Spodziewajcie się pokręconych riffów, melodyjnych refrenów i chwytliwych solówek, które mogą przypaść do gustu fanom Mastodon, Katatonii czy Graveyard. Only Sons mają na koncie występy na największych polskich festiwalach, w tym Mystic Festival i Summer Dying Loud, oraz koncerty u boku takich legend jak Corrosion of Conformity czy Yawning Man.

Gotowi na potężną dawkę gitarowej mocy?

Ten jesienny wieczór w Krakowie zapowiada się jako obowiązkowy punkt w kalendarzu każdego fana ciężkich i melodyjnych brzmień. Połączenie doświadczenia i surowej energii Valley of the Sun z technicznym kunsztem i świeżym podejściem Only Sons to mieszanka, która gwarantuje solidną dawkę gitarowej mocy. Jeśli szukasz koncertu, który dostarczy zarówno mrocznego klimatu, jak i wpadających w ucho melodii, zarezerwuj sobie wieczór 19 października i wpadnij do Klubu Gwarek.