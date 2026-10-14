Dwa bieguny metalu, jedna piekielna trasa. The Materia i Demeted łączą siły tej jesieni

Kto rozpali polskie sceny tej jesieni?

Już 16 października 2026 roku rusza trasa, która ma potencjał, by solidnie zatrząść krajową sceną. Dwa potężne składy – The Materia i Demeted – łączą siły w ramach wspólnego touru pod wymowną nazwą "Piekło nie bo Tour". Przez półtora miesiąca zespoły zamierzają przetoczyć się przez największe miasta w Polsce, serwując fanom ciężkich brzmień dawkę bezkompromisowej, metalowej energii. To jedno z tych wydarzeń, których fani nowoczesnego metalu po prostu nie mogą przegapić. Przygotujcie się na potężne uderzenie dźwięku i emocji.

The Materia i Demeted – dwa bieguny metalowej energii

Głównym powodem, dla którego The Materia wraca na deski, jest promocja ich najnowszego albumu "We Against Us - Prologue", którego premiera zaplanowana jest na 28 sierpnia. Materiał ten zapowiadają już dwa mocne single – "1984" oraz "Declaration Of Hate". Kwartet ze Szczecinka od lat znany jest z eksperymentalnego podejścia do metalu i nieustannego poszukiwania nowych ścieżek. To muzycy, którzy mają na koncie koncerty na najważniejszych polskich scenach, trasy po Europie, a nawet w Afryce. Ich koncerty to soniczne mikstury, w których ciężar miesza się z głębokimi uczuciami.

Tuż obok nich staje ekipa z zupełnie innej bajki – Demeted. Choć w mediach społecznościowych prezentują się jako luźna i wesoła ekipa, na scenie zamieniają się w bestię. Ich żywiołem jest agresywny i wściekły metalcore, który nie bierze jeńców. Kwartet z Krakowa i Katowic specjalizuje się w łączeniu nowoczesnego brzmienia z emocjami sięgającymi najciemniejszych zakamarków ludzkiej psychiki. Chłopaki nie mogą się doczekać, by znów porwać oddanych fanów w wir szaleństwa.

Piekło czeka – widzimy się pod sceną!

Trasa "Piekło nie bo Tour" to jednak coś więcej niż tylko dwa znakomite zespoły. Organizatorzy przygotowali dodatkową niespodziankę – na każdym koncercie do The Materia i Demeted dołączy trzeci, lokalny skład, co czyni każdy przystanek trasy wyjątkowym wydarzeniem. Wszystko zaczyna się 16 października i warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona. Jeśli nie chcecie przegapić jednego z najgorętszych metalowych tourów nadchodzącej jesieni, nie odkładajcie decyzji na ostatnią chwilę. Szykujcie się na potężną dawkę energii, która na długo pozostanie w waszej pamięci. Widzimy się pod sceną