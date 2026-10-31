Lauren Bennett nie żyje. Ujawniono przyczynę śmierci 36-letniej wokalistki

Mikołaj Fedorowicz
Mikołaj Fedorowicz
rr
2026-10-31 8:25

W wieku 36 lat zmarła Lauren Bennett, piosenkarka występująca w grupie G.R.L. oraz znana ze światowego hitu "Party Rock Anthem". Podczas rozprawy sądowej ujawniono okoliczności jej odejścia oraz szczegóły dotyczące opieki psychiatrycznej, pod którą się znajdowała. Odtworzono także przebieg ostatnich godzin życia wokalistki.

W piątek, 30 października, w sądzie Medway Coroners’ Court odbyło się posiedzenie z udziałem bliskich zmarłej artystki. Zastępczyni koronera Jyoti Gill oficjalnie potwierdziła, że przyczyną śmierci 36-letniej Lauren Bennett w dniu 29 maja było samobójstwo.

Piosenkarka w styczniu trafiła do szpitala wbrew własnej woli po tym, jak doświadczyła głębokiego kryzysu psychicznego. W kolejnych miesiącach skarżyła się na skutki uboczne zażywanych medykamentów, a zaledwie kilka dni przed odejściem konsultowała się ze specjalistami od zdrowia psychicznego. Artystka zmagała się ponadto z zespołem łamliwego chromosomu X, czyli dziedzicznym schorzeniem genetycznym. Zgodnie z danymi Cleveland Clinic, chorobie tej potrafią towarzyszyć stany lękowe, trudności w nauce, ADHD oraz niepełnosprawność intelektualna.

Ostatnie chwile Lauren Bennett. Ciało piosenkarki odnaleziono w lesie

Rankiem 29 maja, w okolicach godziny 9, artystka poinformowała swojego partnera Kenny’ego Wormalda o wyjściu na spacer. Kiedy długo nie wracała do domu, zaniepokojony mężczyzna wspólnie z ojcem wokalistki, Richardem Bennettem, namierzyli jej telefon za pośrednictwem aplikacji "Find My Phone". Obaj udali się do pobliskiego lasu, gdzie natrafili na ciało 36-latki.

Informację o odejściu córki Richard Bennett przekazał opinii publicznej 7 lipca. Wskazywał wówczas, że u wokalistki wystąpiła gwałtowna reakcja na przepisane jej środki farmakologiczne. Ojciec gwiazdy zrelacjonował także pomoc, jakiej bliscy udzielali jej w trakcie styczniowego załamania, jednocześnie oskarżając personel medyczny i brytyjską służbę zdrowia NHS o błędy w leczeniu. W swoim wpisie zapamiętał ją jako obdarzoną poczuciem humoru artystkę, wspominając przy tym jej twórczość, rodzinę oraz osieroconą przez nią córkę.

Kariera Lauren Bennett w zespole G.R.L. i hit z duetem LMFAO

Największą rozpoznawalność przyniósł jej wydany w 2011 roku wielki hit "Party Rock Anthem" formacji LMFAO, w którym zaśpiewała gościnnie. Równolegle w tym samym roku zasiliła szeregi powołanego przez choreografkę Robin Antin girlsbandu G.R.L., tworząc go u boku Emmalyn Estrady, Natashy Slayton, Pauli Van Oppen oraz Simone Battle. Zespół ten w 2014 roku podbił brytyjskie listy przebojów za sprawą singla "Ugly Heart".

Grupa G.R.L. zawiesiła swoją działalność w 2014 roku, bezpośrednio po tym, jak 25-letnia Simone Battle odebrała sobie życie. Formacja reaktywowała się jeszcze w 2016 roku na potrzeby pojedynczych projektów, angażując do składu Jazzy Mejia. Kiedy wiadomość o śmierci Lauren Bennett obiegła media, jej dawne koleżanki z zespołu wydały wspólne oświadczenie. Estrada, Van Oppen oraz Slayton przywołały w nim pełne śmiechu i miłości momenty, które dzieliły ze zmarłą piosenkarką.

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