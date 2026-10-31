Lauren Bennett nie żyje. Ujawniono przyczynę śmierci 36-letniej wokalistki

W piątek, 30 października, w sądzie Medway Coroners’ Court odbyło się posiedzenie z udziałem bliskich zmarłej artystki. Zastępczyni koronera Jyoti Gill oficjalnie potwierdziła, że przyczyną śmierci 36-letniej Lauren Bennett w dniu 29 maja było samobójstwo.

Piosenkarka w styczniu trafiła do szpitala wbrew własnej woli po tym, jak doświadczyła głębokiego kryzysu psychicznego. W kolejnych miesiącach skarżyła się na skutki uboczne zażywanych medykamentów, a zaledwie kilka dni przed odejściem konsultowała się ze specjalistami od zdrowia psychicznego. Artystka zmagała się ponadto z zespołem łamliwego chromosomu X, czyli dziedzicznym schorzeniem genetycznym. Zgodnie z danymi Cleveland Clinic, chorobie tej potrafią towarzyszyć stany lękowe, trudności w nauce, ADHD oraz niepełnosprawność intelektualna.

Ostatnie chwile Lauren Bennett. Ciało piosenkarki odnaleziono w lesie

Rankiem 29 maja, w okolicach godziny 9, artystka poinformowała swojego partnera Kenny’ego Wormalda o wyjściu na spacer. Kiedy długo nie wracała do domu, zaniepokojony mężczyzna wspólnie z ojcem wokalistki, Richardem Bennettem, namierzyli jej telefon za pośrednictwem aplikacji "Find My Phone". Obaj udali się do pobliskiego lasu, gdzie natrafili na ciało 36-latki.

Informację o odejściu córki Richard Bennett przekazał opinii publicznej 7 lipca. Wskazywał wówczas, że u wokalistki wystąpiła gwałtowna reakcja na przepisane jej środki farmakologiczne. Ojciec gwiazdy zrelacjonował także pomoc, jakiej bliscy udzielali jej w trakcie styczniowego załamania, jednocześnie oskarżając personel medyczny i brytyjską służbę zdrowia NHS o błędy w leczeniu. W swoim wpisie zapamiętał ją jako obdarzoną poczuciem humoru artystkę, wspominając przy tym jej twórczość, rodzinę oraz osieroconą przez nią córkę.

Kariera Lauren Bennett w zespole G.R.L. i hit z duetem LMFAO

Największą rozpoznawalność przyniósł jej wydany w 2011 roku wielki hit "Party Rock Anthem" formacji LMFAO, w którym zaśpiewała gościnnie. Równolegle w tym samym roku zasiliła szeregi powołanego przez choreografkę Robin Antin girlsbandu G.R.L., tworząc go u boku Emmalyn Estrady, Natashy Slayton, Pauli Van Oppen oraz Simone Battle. Zespół ten w 2014 roku podbił brytyjskie listy przebojów za sprawą singla "Ugly Heart".

Grupa G.R.L. zawiesiła swoją działalność w 2014 roku, bezpośrednio po tym, jak 25-letnia Simone Battle odebrała sobie życie. Formacja reaktywowała się jeszcze w 2016 roku na potrzeby pojedynczych projektów, angażując do składu Jazzy Mejia. Kiedy wiadomość o śmierci Lauren Bennett obiegła media, jej dawne koleżanki z zespołu wydały wspólne oświadczenie. Estrada, Van Oppen oraz Slayton przywołały w nim pełne śmiechu i miłości momenty, które dzieliły ze zmarłą piosenkarką.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym. Ważne numery telefonów

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