Jarocin 2026 przedstawia pełny skład! Tak prezentuje się LINE-UP

Nadchodzący rok będzie szczególny dla jednego z najważniejszych i najstarszych festiwali w polskiej kulturze muzycznej. To właśnie w 2026 roku świętować będziemy pięćdziesięciopięciolecie jedynego w swoim rodzaju Jarocin Festiwalu. Wydarzenie organizowane jest już od 1970 roku, od samego początku oczywiście w Jarocinie. W pierwszej dekadzie miało ono kształt niewielkiej imprezy, która odbywała się na terenie miejscowych ośrodków kultury - już wtedy jednak pojawiały się na niej takie ikony polskiej muzyki, jak Andrzej Zaucha, Hanna Banaszak, Kasa Chorych, Tadeusz Nalepa czy Marek Grechuta.
W 1980 roku po raz pierwszy wydarzenie zorganizowano w nowej formule i pod nazwą Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodej Generacji - zainteresowały się nim także media. Już w pierwszej edycji festiwalu udział w nim wzięły takie grupy, jak Maanam czy Dżem. Z biegiem lat legenda Jarocina tylko rosła, a samo miasto stało się prawdziwą stolicą polskiego rocka. W ostatnim czasie organizatorzy imprezy pokazywali, że nieco zmieniają tor myślenia odnośnie tego, jakich wykonawców zapraszać na festiwal. Rozwiązania te nie wszystkim jednak przypadły do gustu.
Jarocin Festiwal 2026 - poznaliśmy pierwsze gwiazdy [LINE-UP]
Najpewniej to w odpowiedzi na te głosy w poniedziałek 15 grudnia w mediach społecznościowych Jarocina ogłoszono zupełnie nowy start festiwalu, będący równocześnie powrotem do tego, co w jego historii najlepsze. Kto więc zagra na Jarocin Festiwal 2026? Poniżej znajdziesz aktualizowany na bieżąco line-up:
- Acid Drinkers
- Bakshish
- Brudne Dzieci Sida
- Cafetrauma
- Closterkeller
- Dezerter
- Dimon
- Guma Solo Act
- Farben Lehre 40
- Fronstside
- Gold Rock Band
- Happysad 25
- Houk
- Jacko Brango
- Leniwiec
- Kasia Lins z projektem "Obywatelka K.L."
- Lech Janerka
- Lordofon
- Mery Spolsky
- Negatyw
- Nene Heroine
- Okrütnik
- Sick Saints
- Sigma X Snutki
- Spięty
- Strachy na Lachy
- Subterfuge
- Sztywny Pal Azji 40
- The Bill 40
- The Cassino
- Variété
- Voo Voo
- WaluśKraksaKryzys
- Wiraszko
- Wojtek Szumański
- Krzysztof Zalewski
- Zuta
BILETY na Jarocin Festiwal 2026
W sprzedaży są już dostępne bilety na Jarocin Festiwal 2026. Ich koszt w III turze to 339 zł.
Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16-19 lipca 2026.
„Wraca nowe!” – pod takim przewrotnym hasłem Konsorcjum FMR, nowy organizator Jarocin Festiwal, rozpoczyna komunikację i ogłasza pierwszych artystów przyszłorocznej edycji. Kluczową rolę w kształtowaniu programu Jarocin Festiwal 2026 odgrywa Michał Wiraszko – muzyk, autor tekstów i doświadczony dyrektor artystyczny. Doskonale zna jarocińskie DNA: był współtwórcą programu festiwalu w latach 2008–2010 oraz 2017–2018 – edycji wyróżniających się spójną wizją, odwagą programową i dialogiem między muzycznymi legendami a współczesnością. To właśnie on sprowadził do Jarocina m.in. Johnny’ego Rottena, wokalistę Sex Pistols, a także Editors czy Bad Brains. Jego powrót to gwarancja wyrazistego podejścia i przeciwwaga dla kopiowanych formatów festiwalowych.
„Wraca nowe! Co to znaczy? Chcemy jeszcze bardziej podkreślić legendę festiwalu, jego wielopokoleniową tradycję i siłę. Dlaczego „wraca”? Bo mapa, format i miejsce Jarocin Festiwal pozostają bez zmian. Dlaczego nowe? Bo chcemy, aby Jarocin był festiwalem jeszcze bardziej otwartym na głosy ludzi i bieżące zjawiska artystyczne, festiwalem jeszcze bardziej zintegrowanym z Rytmami Młodych. Z pewnością program będzie nawiązywał do najlepszych jarocińskich tradycji i z pewnością nie zabraknie w nim tego, co świeże, ciekawe i aktualne. Wraca energia i młodość w legendarnym wydaniu” – zapowiada Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal 2026.