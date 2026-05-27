Jarocin 2026 przedstawia pełny skład! Tak prezentuje się LINE-UP

Nadchodzący rok będzie szczególny dla jednego z najważniejszych i najstarszych festiwali w polskiej kulturze muzycznej. To właśnie w 2026 roku świętować będziemy pięćdziesięciopięciolecie jedynego w swoim rodzaju Jarocin Festiwalu. Wydarzenie organizowane jest już od 1970 roku, od samego początku oczywiście w Jarocinie. W pierwszej dekadzie miało ono kształt niewielkiej imprezy, która odbywała się na terenie miejscowych ośrodków kultury - już wtedy jednak pojawiały się na niej takie ikony polskiej muzyki, jak Andrzej Zaucha, Hanna Banaszak, Kasa Chorych, Tadeusz Nalepa czy Marek Grechuta.

W 1980 roku po raz pierwszy wydarzenie zorganizowano w nowej formule i pod nazwą Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodej Generacji - zainteresowały się nim także media. Już w pierwszej edycji festiwalu udział w nim wzięły takie grupy, jak Maanam czy Dżem. Z biegiem lat legenda Jarocina tylko rosła, a samo miasto stało się prawdziwą stolicą polskiego rocka. W ostatnim czasie organizatorzy imprezy pokazywali, że nieco zmieniają tor myślenia odnośnie tego, jakich wykonawców zapraszać na festiwal. Rozwiązania te nie wszystkim jednak przypadły do gustu.

Jarocin Festiwal 2026 - poznaliśmy pierwsze gwiazdy [LINE-UP]

Najpewniej to w odpowiedzi na te głosy w poniedziałek 15 grudnia w mediach społecznościowych Jarocina ogłoszono zupełnie nowy start festiwalu, będący równocześnie powrotem do tego, co w jego historii najlepsze. Kto więc zagra na Jarocin Festiwal 2026? Poniżej znajdziesz aktualizowany na bieżąco line-up:

Acid Drinkers

Bakshish

Brudne Dzieci Sida

Cafetrauma

Closterkeller

Dezerter

Dimon

Guma Solo Act

Farben Lehre 40

Fronstside

Gold Rock Band

Happysad 25

Houk

Jacko Brango

Leniwiec

Kasia Lins z projektem "Obywatelka K.L."

Lech Janerka

Lordofon

Mery Spolsky

Negatyw

Nene Heroine

Okrütnik

Sick Saints

Sigma X Snutki

Spięty

Strachy na Lachy

Subterfuge

Sztywny Pal Azji 40

The Bill 40

The Cassino

Variété

Voo Voo

WaluśKraksaKryzys

Wiraszko

Wojtek Szumański

Krzysztof Zalewski

Zuta

BILETY na Jarocin Festiwal 2026

W sprzedaży są już dostępne bilety na Jarocin Festiwal 2026. Ich koszt w III turze to 339 zł.

Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16-19 lipca 2026.

„Wraca nowe!” – pod takim przewrotnym hasłem Konsorcjum FMR, nowy organizator Jarocin Festiwal, rozpoczyna komunikację i ogłasza pierwszych artystów przyszłorocznej edycji. Kluczową rolę w kształtowaniu programu Jarocin Festiwal 2026 odgrywa Michał Wiraszko – muzyk, autor tekstów i doświadczony dyrektor artystyczny. Doskonale zna jarocińskie DNA: był współtwórcą programu festiwalu w latach 2008–2010 oraz 2017–2018 – edycji wyróżniających się spójną wizją, odwagą programową i dialogiem między muzycznymi legendami a współczesnością. To właśnie on sprowadził do Jarocina m.in. Johnny’ego Rottena, wokalistę Sex Pistols, a także Editors czy Bad Brains. Jego powrót to gwarancja wyrazistego podejścia i przeciwwaga dla kopiowanych formatów festiwalowych.

„Wraca nowe! Co to znaczy? Chcemy jeszcze bardziej podkreślić legendę festiwalu, jego wielopokoleniową tradycję i siłę. Dlaczego „wraca”? Bo mapa, format i miejsce Jarocin Festiwal pozostają bez zmian. Dlaczego nowe? Bo chcemy, aby Jarocin był festiwalem jeszcze bardziej otwartym na głosy ludzi i bieżące zjawiska artystyczne, festiwalem jeszcze bardziej zintegrowanym z Rytmami Młodych. Z pewnością program będzie nawiązywał do najlepszych jarocińskich tradycji i z pewnością nie zabraknie w nim tego, co świeże, ciekawe i aktualne. Wraca energia i młodość w legendarnym wydaniu” – zapowiada Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal 2026.