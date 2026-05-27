Jarocin 2026 przedstawia pełny skład! Tak prezentuje się LINE-UP

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-05-27 12:44

W Polsce jest obecnie naprawdę dużo różnego rodzaju festiwali muzycznych, nie każdy jednak cieszy się statusem tego wyjątkowego, absolutnie szczególnego. Do grona tego zaliczyć można bez żadnych wątpliwości Jarocin Festiwal, którego właśnie nadchodzi kolejna edycja. Poznaliśmy jej najważniejsze szczegóły.

Krzysztof Zalewski szeleje na Fryderykach

i

Autor: Fryderyki, Maj 2026, Fryderyk Festiwal 2026: Gala Muzyki Rozrywkowej, Fryderyk Festiwal 2026/ AKPA

Nadchodzący rok będzie szczególny dla jednego z najważniejszych i najstarszych festiwali w polskiej kulturze muzycznej. To właśnie w 2026 roku świętować będziemy pięćdziesięciopięciolecie jedynego w swoim rodzaju Jarocin Festiwalu. Wydarzenie organizowane jest już od 1970 roku, od samego początku oczywiście w Jarocinie. W pierwszej dekadzie miało ono kształt niewielkiej imprezy, która odbywała się na terenie miejscowych ośrodków kultury - już wtedy jednak pojawiały się na niej takie ikony polskiej muzyki, jak Andrzej Zaucha, Hanna Banaszak, Kasa Chorych, Tadeusz Nalepa czy Marek Grechuta.

W 1980 roku po raz pierwszy wydarzenie zorganizowano w nowej formule i pod nazwą Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodej Generacji - zainteresowały się nim także media. Już w pierwszej edycji festiwalu udział w nim wzięły takie grupy, jak Maanam czy Dżem. Z biegiem lat legenda Jarocina tylko rosła, a samo miasto stało się prawdziwą stolicą polskiego rocka. W ostatnim czasie organizatorzy imprezy pokazywali, że nieco zmieniają tor myślenia odnośnie tego, jakich wykonawców zapraszać na festiwal. Rozwiązania te nie wszystkim jednak przypadły do gustu.

Jacek Sylwin: Tajemnice Jarocina. Tego nie wiesz o największym festiwalu rockowym | Mellina

Jarocin Festiwal 2026 - poznaliśmy pierwsze gwiazdy [LINE-UP]

Najpewniej to w odpowiedzi na te głosy w poniedziałek 15 grudnia w mediach społecznościowych Jarocina ogłoszono zupełnie nowy start festiwalu, będący równocześnie powrotem do tego, co w jego historii najlepsze. Kto więc zagra na Jarocin Festiwal 2026? Poniżej znajdziesz aktualizowany na bieżąco line-up:

  • Acid Drinkers
  • Bakshish
  • Brudne Dzieci Sida
  • Cafetrauma
  • Closterkeller
  • Dezerter
  • Dimon
  • Guma Solo Act
  • Farben Lehre 40
  • Fronstside
  • Gold Rock Band
  • Happysad 25
  • Houk 
  • Jacko Brango
  • Leniwiec
  • Kasia Lins z projektem "Obywatelka K.L."
  • Lech Janerka
  • Lordofon
  • Mery Spolsky
  • Negatyw
  • Nene Heroine
  • Okrütnik
  • Sick Saints
  • Sigma X Snutki
  • Spięty
  • Strachy na Lachy
  • Subterfuge
  • Sztywny Pal Azji 40
  • The Bill 40
  • The Cassino
  • Variété
  • Voo Voo
  • WaluśKraksaKryzys
  • Wiraszko
  • Wojtek Szumański
  • Krzysztof Zalewski
  • Zuta

Polecany artykuł:

Zakazane festiwale PRL-u. Dlaczego władza nienawidziła rocka? Historia Jarocina…

BILETY na Jarocin Festiwal 2026

W sprzedaży są już dostępne bilety na Jarocin Festiwal 2026. Ich koszt w III turze to 339 zł.

Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16-19 lipca 2026.

„Wraca nowe!” – pod takim przewrotnym hasłem Konsorcjum FMR, nowy organizator Jarocin Festiwal, rozpoczyna komunikację i ogłasza pierwszych artystów przyszłorocznej edycji. Kluczową rolę w kształtowaniu programu Jarocin Festiwal 2026 odgrywa Michał Wiraszko – muzyk, autor tekstów i doświadczony dyrektor artystyczny. Doskonale zna jarocińskie DNA: był współtwórcą programu festiwalu w latach 2008–2010 oraz 2017–2018 – edycji wyróżniających się spójną wizją, odwagą programową i dialogiem między muzycznymi legendami a współczesnością. To właśnie on sprowadził do Jarocina m.in. Johnny’ego Rottena, wokalistę Sex Pistols, a także Editors czy Bad Brains. Jego powrót to gwarancja wyrazistego podejścia i przeciwwaga dla kopiowanych formatów festiwalowych.

„Wraca nowe! Co to znaczy? Chcemy jeszcze bardziej podkreślić legendę festiwalu, jego wielopokoleniową tradycję i siłę. Dlaczego „wraca”? Bo mapa, format i miejsce Jarocin Festiwal pozostają bez zmian. Dlaczego nowe? Bo chcemy, aby Jarocin był festiwalem jeszcze bardziej otwartym na głosy ludzi i bieżące zjawiska artystyczne, festiwalem jeszcze bardziej zintegrowanym z Rytmami Młodych. Z pewnością program będzie nawiązywał do najlepszych jarocińskich tradycji i z pewnością nie zabraknie w nim tego, co świeże, ciekawe i aktualne. Wraca energia i młodość w legendarnym wydaniu” – zapowiada Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal 2026.

10 zbuntowanych hymnów z Jarocina. Czy dalej są aktualne?
Galeria zdjęć 11